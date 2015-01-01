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Украина может остаться без интернета в феврале

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 21:00
  • Просмотров: 35
Украина может остаться без интернета в феврале

3 февраля операторы планируют прекратить подачу доступа в Интернет по всей Украине на один час.

Провайдеры заявляют, что энергопередающие компании грубо злоупотребляют монопольным положением и выставляют им завышенные необоснованные цены.

Операторы телекоммуникаций намерены организовать акции протеста против злоупотребления монопольным положением энергопередающих компаний. Они заявили о своей готовности выйти на митинги протеста. Об этом сообщил один из инициаторов акций протеста, директор интернет сервис провайдера «Павлабор» Владимир Падюков, пишет comments.ua со ссылкой на Internet.ua.

3 февраля операторы планируют передать обращение и пакет жалоб в антикоррупционный Комитет Верховной Рады, а также прекратить подачу доступа в Интернет по всей Украине на один час.

По словам провайдеров, требующая решения проблема заключается в том, что технологии 3G и 4G требуют построения локальных кабельных сетей с базами на опорах, подобно фонарям уличного освещения. Связисты вынуждены сотрудничать с балансодержателями опор. Но энергопередающие компании грубо злоупотребляют монопольным положением, выставляют завышенные необоснованные цены.

Падюков сообщил, что Киевоблэнерго требует 30 гривен за аренду одной опоры в месяц, при этом оплату выставляет сразу за несколько месяцев вперед, что может выливаться в сотни тысяч гривен.

«Попытки апеллировать к НКРЭКУ безуспешны. Регулятор отвечает, что это частная собственность и они «не при делах», — говорится в сообщении.

11-12 февраля участники митингов намерены передать обращение и пакет жалоб в СБУ, а 20 февраля передать обращение и пакет жалоб президенту, а также отключить Интернет по всей Украине на один час и организовать пресс-конференцию.

Участие в акциях протеста подтвердили уже провайдеры из Сум, Чернигова, Днепропетровска и Мариуполя.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: comments.ua

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