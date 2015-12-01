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Полиция раскрыла убийство в Нежинском районе

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 09:53
  • Просмотров: 32
Полиция раскрыла убийство в Нежинском районе
В ходе конфликта, возникшего во время совместного распития алкоголя, один мужчина зарезал другого. Подозреваемый задержан.
В полицию поступило сообщение, что в Нежинском районе во время распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений местный житель вызвал ножевое ранение в область грудной клетки односельчанину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области. Правоохранители опросили свидетелей происшествия и собрали вещественные доказательства. Предварительной причиной смерти одно проникающее ножевое ранение в область левой части грудной клетки с возможным поражением сердца.
Подозреваемый в убийстве задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, он дал правдивые показания.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Продолжается досудебное расследование.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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