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Группа реагирования патрульной полиции изъяли у молодого ружье, из которого он стрелял по сельскому магазину.
21 января в полицию поступила информация, что в Борзнянского района возле магазина неизвестные лица на автомобиле «ВАЗ-2109» распивали спиртные напитки, угрожали гражданам ружьем, а затем выстрелом повредили окно в магазине.
По указанному адресу сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что житель Нежина на своем легковом вместе со знакомыми в ходе распития спиртных напитков выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-26 по елке, которая растет у магазина.
Хулиган предоставил полиции правдивые показания. С места происшествия изъяты патрон 12 калибра, контейнер патрона и дробь с пола помещения и с потолка. В новолуние охотничье ружье изъято. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследования, открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) - наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
Продолжается досудебное расследование.
Борзнянская полиция отобрала у вооруженного хулигана ружье
- Сегодня, 10:21
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Группа реагирования патрульной полиции изъяли у молодого ружье, из которого он стрелял по сельскому магазину.
21 января в полицию поступила информация, что в Борзнянского района возле магазина неизвестные лица на автомобиле «ВАЗ-2109» распивали спиртные напитки, угрожали гражданам ружьем, а затем выстрелом повредили окно в магазине.
По указанному адресу сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что житель Нежина на своем легковом вместе со знакомыми в ходе распития спиртных напитков выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-26 по елке, которая растет у магазина.
Хулиган предоставил полиции правдивые показания. С места происшествия изъяты патрон 12 калибра, контейнер патрона и дробь с пола помещения и с потолка. В новолуние охотничье ружье изъято. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследования, открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) - наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: 4ernigiv.info
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