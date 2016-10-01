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Правоохранители, которые отвечают за безопасность дорожного движения, провели семинар-совещание с преподавателями учебных дисциплин специальностей безопасности жизнедеятельности и защиты.
Цель встречи - совершенствование форм и методов донесения до учащейся молодежи требований правил дорожного движения Украины и обучения студентов ориентироваться в сложной дорожной обстановке.
Восемь педагогов из крупнейших городов Черниговской области на базе Черниговского регионального сервисного центра проверили на практике свои знания путем решения экзаменационных карточек теоретических навыков вождения транспортных средств. Полицейские получили ответы на вопросы, касающиеся нововведений в ПДД от опытного преподавателя одной из автошкол областного центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
По отзывам участников встречи, тематический мероприятие прошло продуктивно. Правоохранители выразили уверенность, что совместными усилиями необходимо повысить правосознание каждого участника дорожного движения и его ответственное отношение к безопасному поведению на дороге.
Полицейские встретились с преподавателями вузов Черниговщины
- Сегодня, 10:27
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Правоохранители, которые отвечают за безопасность дорожного движения, провели семинар-совещание с преподавателями учебных дисциплин специальностей безопасности жизнедеятельности и защиты.
Цель встречи - совершенствование форм и методов донесения до учащейся молодежи требований правил дорожного движения Украины и обучения студентов ориентироваться в сложной дорожной обстановке.
Восемь педагогов из крупнейших городов Черниговской области на базе Черниговского регионального сервисного центра проверили на практике свои знания путем решения экзаменационных карточек теоретических навыков вождения транспортных средств. Полицейские получили ответы на вопросы, касающиеся нововведений в ПДД от опытного преподавателя одной из автошкол областного центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
По отзывам участников встречи, тематический мероприятие прошло продуктивно. Правоохранители выразили уверенность, что совместными усилиями необходимо повысить правосознание каждого участника дорожного движения и его ответственное отношение к безопасному поведению на дороге.
Источник: 4ernigiv.info
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