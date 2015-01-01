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24 января в половине второго ночи экипаж патрульной полиции ехал мимо Красную площадь и заметил, что между деревянных торговых достопримечательностей выбивается пламя. Правоохранители сразу сообщили дежурному и вызвали спасателей, которые прибыли на место буквально за несколько минут и погасили огонь.
Огонь частично повредил один из деревянных торговых домиков. По предварительной информации, причиной возгорания мог быть брошен на солому окурок.
Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
На Красной площади в центре Чернигова случился пожар (+фото)
- Сегодня, 10:30
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24 января в половине второго ночи экипаж патрульной полиции ехал мимо Красную площадь и заметил, что между деревянных торговых достопримечательностей выбивается пламя. Правоохранители сразу сообщили дежурному и вызвали спасателей, которые прибыли на место буквально за несколько минут и погасили огонь.
Огонь частично повредил один из деревянных торговых домиков. По предварительной информации, причиной возгорания мог быть брошен на солому окурок.
Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
Источник: 4ernigiv.info
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