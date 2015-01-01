﻿﻿ На Красной площади в центре Чернигова случился пожар (+фото) » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » На Красной площади в центре Чернигова случился пожар (+фото)
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

На Красной площади в центре Чернигова случился пожар (+фото)

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:30
  • Просмотров: 48
На Красной площади в центре Чернигова случился пожар (+фото)
24 января в половине второго ночи экипаж патрульной полиции ехал мимо Красную площадь и заметил, что между деревянных торговых достопримечательностей выбивается пламя. Правоохранители сразу сообщили дежурному и вызвали спасателей, которые прибыли на место буквально за несколько минут и погасили огонь.
Огонь частично повредил один из деревянных торговых домиков. По предварительной информации, причиной возгорания мог быть брошен на солому окурок.
Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
На Красной площади в центре Чернигова случился пожар (+фото)
На Красной площади в центре Чернигова случился пожар (+фото)
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В Чернигове злоумышленники пытались скрыться от полиции на маршрутке

Во вторник, 29 ноября, в полдень на линию «102» позвонил черниговец - неизвестные лица пытались

Патрульные задержали мужчину, который украл автомобильный прицеп

24 ноября около двух часов ночи на улице Летной экипаж патрульной полиции обратил внимание на

Управления патрульной полиции Чернигова объявляет конкурс!

В рамках проведения Недели безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в городе

Веселая поездка: таксиста-наркомана задержали в Чернигове

Патрульные получили информацию о водителе такси, который может находиться в состоянии

При ликвидации горения пожарные обнаружили тело пожилого мужчины

В райцентре Сосница Черниговской области спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме. При

В Сребнянском районе горела школа

Пожарные потушили пожар на территории общеобразовательной школы I-II ст. по ул. Кооперативная в
﻿
Видео
За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео) Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ... Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети