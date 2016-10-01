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Задержан черниговец, который уже не в первый раз имел проблемы с законом из-за наркотиков

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 11:00
  • Просмотров: 33
Задержан черниговец, который уже не в первый раз имел проблемы с законом из-за наркотиков
21 января около часа ночи во время проверки информации о незаконной перевозке наркотических средств патрульные на одной из улиц города остановили автомобиль ВАЗ-2101. По полученной информации, черниговец, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за незаконный оборот наркотических средств, имеет передвигаться на автомобиле именно этой марки.
Гражданин, в отношении которого поступила информация, находился в салоне машины. Во время общения с патрульными человек заметно нервничал и не выпускал из рук небольшой портфель. Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
Объяснив причину остановки автомобиля, правоохранители предложили гражданину открыть портфель. Когда человек его же открыл, патрульные увидели два полиэтиленовых пакетика с гранулированным веществом белого и желтого цвета, а также две картонных коробки с реквизитами одной из компаний экспресс почты. По просьбе патрульных человек открыл и их. Оказалось, что в них находятся бутылки с прозрачным веществом и пакета с гранулированным веществом.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа и сотрудника Управления противодействия наркопреступности. Осмотрев содержимое картонных коробок и полиэтиленовых пакетов, полицейские пришли к выводу, что эти вещества могут использоваться для изготовления наркотических веществ.
Для подтверждения или опровержения подозрений все вещества изъяли для проведения экспертиз.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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