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21 января около часа ночи экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль такси у пункта приема металлолома на улице Гражданской. Несмотря на то, что в такой поздний час немногие поедет сдавать металлолом, патрульные решили пообщаться с водителем такси.
Таксист без колебаний рассказал правоохранителям, что получил заказ отвезти клиента с тяжелой сумкой по этому адресу. Мужчина с сумкой зашел на территорию.
Пока полицейские общались с таксистом с территории приемного пункта вышел человек. Увидев патрульных, он остановился. Водитель сказал, что это именно его клиент. Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
Пассажир такси начал рассказывать полицейским, что приехал к товарищу одолжить денег, а в сумке лежали вещи, которые он должен был передать. Даже имя товарища назвал.
Через минуту на улицу к патрульным вышел работник приемного пункта, пассажир, указав на него, сообщил, что это его друг. И выслушав полицейских, работник возразил знакомство с данным лицом.
Работник приемного пункта рассказал, что гражданин, который приехал на такси, привез в металлолом аккумуляторную батарею. Сам работник вышел на улицу, потому что увидел полицейскую машину и хотел поинтересоваться, что случилось.
На вопрос правоохранителей о происхождении аккумулятора человек, видно поняв свое положение, признался, что он его украл. Причем совсем недавно - выдержка из авто, припаркованного возле дома, и указал адрес. Патрульные задержали гражданина и вызвали следственно-оперативную группу.
Другой патрульный экипаж, выехав по адресу, который назвал задержан, нашел автомобиль, из которого был похищен аккумулятор. Машина стояла на том же месте, у нее были разбиты одно стекло. За несколько часов патрульным удалось связаться с владельцем транспортного средства и сообщить ему о краже и найден аккумулятор.
В Чернигове поймали вора, который пытался сдать на металлолом краденый аккумулятор
- Сегодня, 11:35
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21 января около часа ночи экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль такси у пункта приема металлолома на улице Гражданской. Несмотря на то, что в такой поздний час немногие поедет сдавать металлолом, патрульные решили пообщаться с водителем такси.
Таксист без колебаний рассказал правоохранителям, что получил заказ отвезти клиента с тяжелой сумкой по этому адресу. Мужчина с сумкой зашел на территорию.
Пока полицейские общались с таксистом с территории приемного пункта вышел человек. Увидев патрульных, он остановился. Водитель сказал, что это именно его клиент. Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
Пассажир такси начал рассказывать полицейским, что приехал к товарищу одолжить денег, а в сумке лежали вещи, которые он должен был передать. Даже имя товарища назвал.
Через минуту на улицу к патрульным вышел работник приемного пункта, пассажир, указав на него, сообщил, что это его друг. И выслушав полицейских, работник возразил знакомство с данным лицом.
Работник приемного пункта рассказал, что гражданин, который приехал на такси, привез в металлолом аккумуляторную батарею. Сам работник вышел на улицу, потому что увидел полицейскую машину и хотел поинтересоваться, что случилось.
На вопрос правоохранителей о происхождении аккумулятора человек, видно поняв свое положение, признался, что он его украл. Причем совсем недавно - выдержка из авто, припаркованного возле дома, и указал адрес. Патрульные задержали гражданина и вызвали следственно-оперативную группу.
Другой патрульный экипаж, выехав по адресу, который назвал задержан, нашел автомобиль, из которого был похищен аккумулятор. Машина стояла на том же месте, у нее были разбиты одно стекло. За несколько часов патрульным удалось связаться с владельцем транспортного средства и сообщить ему о краже и найден аккумулятор.
Источник: 4ernigiv.info
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