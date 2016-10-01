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22 января около двух часов ночи экипаж патрульной полиции обратил внимание на гражданина, который стоял у входа в один из ломбардов в центре города и держал что-то завернутое в ткань. Увидев полицейский автомобиль, человек начал заметно нервничать.
Несмотря на то, что в тот день в полицию поступило несколько заявлений от граждан о кражах оргтехники, патрульные решили пообщаться с человеком. Подойдя к гражданину, патрульные поинтересовались, что заставило его так поздно прийти в ломбард. Также спросили, не будет ли он против показать то, что держит в руках. Хотя и неохотно, но человек же развернул ткань. Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
В свертке находились ноутбук, водительское удостоверение и паспорт. Данные в обоих документах были совершенно разными, ни один из них не принадлежал мужчине. Патрульные проверили ноутбук по серийному номеру и выяснилось, что днем в полицию обратилась жительница Чернигова с заявлением о краже из ее автомобиля ноутбука и некоторых личных вещей.
Гражданина задержали и доставили в Черниговский отдела полиции.
Патрульные задержали гражданина с ворованным ноутбуком
- Сегодня, 12:00
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22 января около двух часов ночи экипаж патрульной полиции обратил внимание на гражданина, который стоял у входа в один из ломбардов в центре города и держал что-то завернутое в ткань. Увидев полицейский автомобиль, человек начал заметно нервничать.
Несмотря на то, что в тот день в полицию поступило несколько заявлений от граждан о кражах оргтехники, патрульные решили пообщаться с человеком. Подойдя к гражданину, патрульные поинтересовались, что заставило его так поздно прийти в ломбард. Также спросили, не будет ли он против показать то, что держит в руках. Хотя и неохотно, но человек же развернул ткань. Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
В свертке находились ноутбук, водительское удостоверение и паспорт. Данные в обоих документах были совершенно разными, ни один из них не принадлежал мужчине. Патрульные проверили ноутбук по серийному номеру и выяснилось, что днем в полицию обратилась жительница Чернигова с заявлением о краже из ее автомобиля ноутбука и некоторых личных вещей.
Гражданина задержали и доставили в Черниговский отдела полиции.
Источник: 4ernigiv.info
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