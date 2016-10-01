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21 января около часа ночи патрульные получили информацию, что у водителя такси возник конфликт с пассажиром, которого тот привез на место назначения (на улицу Мстиславскую), однако рассчитываться мужчина отказался.
Во время общения с правоохранителями пассажир не смог объяснить причины, по которой отказался платить за проезд, и вообще вел себя подозрительно - избегал прямых ответов на вопрос, хотел как можно скорее завершить разговор.
Полицейские сообщили гражданину, что он будет доставлен в отдел полиции, если ситуация не разрешится на месте. Человек на предупреждение правоохранителей не отреагировал. Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
Перед тем, как посадить гражданина к служебному авто, патрульные провели у него поверхностный осмотр, во время которого в одной из карманов обнаружили бумажный сверток. Когда полицейские развернули бумагу, увидели в нем измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом конопли.
Патрульные задержали гражданина и вызвали следственно-оперативную группу.
У пассажира такси патрульные обнаружили вещество, похожее на коноплю
- Сегодня, 12:30
- Просмотров: 22
21 января около часа ночи патрульные получили информацию, что у водителя такси возник конфликт с пассажиром, которого тот привез на место назначения (на улицу Мстиславскую), однако рассчитываться мужчина отказался.
Во время общения с правоохранителями пассажир не смог объяснить причины, по которой отказался платить за проезд, и вообще вел себя подозрительно - избегал прямых ответов на вопрос, хотел как можно скорее завершить разговор.
Полицейские сообщили гражданину, что он будет доставлен в отдел полиции, если ситуация не разрешится на месте. Человек на предупреждение правоохранителей не отреагировал. Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
Перед тем, как посадить гражданина к служебному авто, патрульные провели у него поверхностный осмотр, во время которого в одной из карманов обнаружили бумажный сверток. Когда полицейские развернули бумагу, увидели в нем измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом конопли.
Патрульные задержали гражданина и вызвали следственно-оперативную группу.
Источник: 4ernigiv.info
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