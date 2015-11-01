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Управления патрульной полиции Чернигова получило эстафету # 22PushupChallenge от семьдесят девятой отдельной десантно-штурмовой бригады.
Этот флешмоб начали в Украине, чтобы привлечь внимание к проблеме украинских ветеранов, которые защищали нашу страну и имеют посттравматический синдром.
Эстафета пришла к нам из США. Там она началась после обнародования отчета Департамента по делам ветеранов о количестве самоубийств. Оказалось, ежедневно 22 ветерана сводят счеты с жизнью. Поэтому для привлечения внимания общества к этой проблеме и ввели флешмоб, условием которого было 22 ежедневных отжимания в течение 22-х дней. Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
Сотрудники патрульной полиции Чернигова выполнили условия эстафеты и передали ее Департамента патрульной полиции Украины. Кстати, в флешмобе одновременно приняли участие 28 управлений патрульной полиции Украины.
Патрульные Чернигова переняли от десантников эстафету в поддержку ветеранов
- Сегодня, 13:00
- Просмотров: 22
Управления патрульной полиции Чернигова получило эстафету # 22PushupChallenge от семьдесят девятой отдельной десантно-штурмовой бригады.
Этот флешмоб начали в Украине, чтобы привлечь внимание к проблеме украинских ветеранов, которые защищали нашу страну и имеют посттравматический синдром.
Эстафета пришла к нам из США. Там она началась после обнародования отчета Департамента по делам ветеранов о количестве самоубийств. Оказалось, ежедневно 22 ветерана сводят счеты с жизнью. Поэтому для привлечения внимания общества к этой проблеме и ввели флешмоб, условием которого было 22 ежедневных отжимания в течение 22-х дней. Об этом сообщает патрульная полиция Чернигова.
Сотрудники патрульной полиции Чернигова выполнили условия эстафеты и передали ее Департамента патрульной полиции Украины. Кстати, в флешмобе одновременно приняли участие 28 управлений патрульной полиции Украины.
Источник: 4ernigiv.info
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