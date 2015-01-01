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29 января 2017, в воскресенье, состоится памятное мероприятие к 99-й годовщине подвига Героев Крут.
Третий год подряд одним из лейтмотивов торжеств является памяти бойцов АТО, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.
Начало мероприятия: 11:00 ч.
Место проведения: территория Мемориального комплекса «Памяти Героев Крут» (село Памятное Борзнянского района Черниговской области).
Славному подвигу Героев Крут - 99 лет!
- Вчера, 20:00
- Просмотров: 24
29 января 2017, в воскресенье, состоится памятное мероприятие к 99-й годовщине подвига Героев Крут.
Третий год подряд одним из лейтмотивов торжеств является памяти бойцов АТО, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.
Начало мероприятия: 11:00 ч.
Место проведения: территория Мемориального комплекса «Памяти Героев Крут» (село Памятное Борзнянского района Черниговской области).
Источник: 4ernigiv.info
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