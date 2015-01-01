Черниговские бойцы АТО, волонтеры и члены их семей приняли вызов Всемирной эстафеты

Цель мероприятия: привлечь внимание к проблемам бойцов и ветеранов АТО, и пропаганда здорового образа жизни черниговцев!Дата проведения: 5 февраля 2017Время проведения: 12:00Место проведения: асфальтированный участок на въезде в Чернигов, перед Екатерининской церковьюУчастники эстафеты: бойцы АТО, волонтеры и их семьи.