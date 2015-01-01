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Черниговские бойцы АТО, волонтеры и члены их семей приняли вызов Всемирной эстафеты
- Вчера, 20:15
- Просмотров: 23
«22 Отжимания в течение 22-х дней» # 22PushUpChallenge
Цель мероприятия: привлечь внимание к проблемам бойцов и ветеранов АТО, и пропаганда здорового образа жизни черниговцев!
Дата проведения: 5 февраля 2017
Время проведения: 12:00
Место проведения: асфальтированный участок на въезде в Чернигов, перед Екатерининской церковью
Участники эстафеты: бойцы АТО, волонтеры и их семьи.
Цель мероприятия: привлечь внимание к проблемам бойцов и ветеранов АТО, и пропаганда здорового образа жизни черниговцев!
Дата проведения: 5 февраля 2017
Время проведения: 12:00
Место проведения: асфальтированный участок на въезде в Чернигов, перед Екатерининской церковью
Участники эстафеты: бойцы АТО, волонтеры и их семьи.
Источник: 4ernigiv.info
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