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Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли на Черниговщине

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 22:30
  • Просмотров: 26
Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли на Черниговщине
В оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины совместно с местными органами государственной власти были проведены мероприятия по подготовке военных ресурсов, в том числе в интересах своевременного развертывания и функционирования системы территориальной обороны в стране.
В рамках «Единого всеукраинского стрелкового дню» 20 и 21 января на территории полигона в Гончаровском, были проведены основные элементы учебных сборов с отрядами территориальной обороны.
Непосредственно в полевых условиях бойцов обучали особенностям и порядка несения службы на блок постах и ​​при охране важных объектов. Провели тренировку по тактической подготовке, в частности тактическом передвижению и перемещением при ведении огня, военно-медицинской подготовки по оказанию первой медицинской помощи при неотложном состоянии, огневой подготовки с выполнением упражнений стрельб из пистолета Макарова и автомата АК74.
Все участники занятия получили практический опыт, который в дальнейшем они будут применять при выполнении своих функциональных обязанностей в подразделениях территориальной обороны.
По словам командиров отрядов индивидуальная подготовленность каждого бойца выдает хороший результат выполнения задач подразделением в целом, поэтому подобные мероприятия должны проводиться и в дальнейшем.

Виталий Кириллов, пресс-служба ОК "Север"
Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли на Черниговщине
Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли на Черниговщине
Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли на Черниговщине
Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли на Черниговщине
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Источник: 4ernigiv.info

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