Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли на Черниговщине

В рамках «Единого всеукраинского стрелкового дню» 20 и 21 января на территории полигона в Гончаровском, были проведены основные элементы учебных сборов с отрядами территориальной обороны.Непосредственно в полевых условиях бойцов обучали особенностям и порядка несения службы на блок постах и ​​при охране важных объектов. Провели тренировку по тактической подготовке, в частности тактическом передвижению и перемещением при ведении огня, военно-медицинской подготовки по оказанию первой медицинской помощи при неотложном состоянии, огневой подготовки с выполнением упражнений стрельб из пистолета Макарова и автомата АК74.Все участники занятия получили практический опыт, который в дальнейшем они будут применять при выполнении своих функциональных обязанностей в подразделениях территориальной обороны.По словам командиров отрядов индивидуальная подготовленность каждого бойца выдает хороший результат выполнения задач подразделением в целом, поэтому подобные мероприятия должны проводиться и в дальнейшем.Виталий Кириллов, пресс-служба ОК "Север"