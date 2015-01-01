4ернігів.інфо » Стрічка новин » Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли на Черниговщине
В оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины совместно с местными органами государственной власти были проведены мероприятия по подготовке военных ресурсов, в том числе в интересах своевременного развертывания и функционирования системы территориальной обороны в стране.
В рамках «Единого всеукраинского стрелкового дню» 20 и 21 января на территории полигона в Гончаровском, были проведены основные элементы учебных сборов с отрядами территориальной обороны.
Непосредственно в полевых условиях бойцов обучали особенностям и порядка несения службы на блок постах и при охране важных объектов. Провели тренировку по тактической подготовке, в частности тактическом передвижению и перемещением при ведении огня, военно-медицинской подготовки по оказанию первой медицинской помощи при неотложном состоянии, огневой подготовки с выполнением упражнений стрельб из пистолета Макарова и автомата АК74.
Все участники занятия получили практический опыт, который в дальнейшем они будут применять при выполнении своих функциональных обязанностей в подразделениях территориальной обороны.
По словам командиров отрядов индивидуальная подготовленность каждого бойца выдает хороший результат выполнения задач подразделением в целом, поэтому подобные мероприятия должны проводиться и в дальнейшем.
Виталий Кириллов, пресс-служба ОК "Север"
Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли на Черниговщине
- Вчера, 22:30
- Просмотров: 26
В оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины совместно с местными органами государственной власти были проведены мероприятия по подготовке военных ресурсов, в том числе в интересах своевременного развертывания и функционирования системы территориальной обороны в стране.
В рамках «Единого всеукраинского стрелкового дню» 20 и 21 января на территории полигона в Гончаровском, были проведены основные элементы учебных сборов с отрядами территориальной обороны.
Непосредственно в полевых условиях бойцов обучали особенностям и порядка несения службы на блок постах и при охране важных объектов. Провели тренировку по тактической подготовке, в частности тактическом передвижению и перемещением при ведении огня, военно-медицинской подготовки по оказанию первой медицинской помощи при неотложном состоянии, огневой подготовки с выполнением упражнений стрельб из пистолета Макарова и автомата АК74.
Все участники занятия получили практический опыт, который в дальнейшем они будут применять при выполнении своих функциональных обязанностей в подразделениях территориальной обороны.
По словам командиров отрядов индивидуальная подготовленность каждого бойца выдает хороший результат выполнения задач подразделением в целом, поэтому подобные мероприятия должны проводиться и в дальнейшем.
Виталий Кириллов, пресс-служба ОК "Север"
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
Минобороны: В учебном центре Черниговской области началась подготовка 6 тыс ...
В центре будут готовить специалистов почти 100 специальностей сухопутных войск украинской армии,
Террористы уничтожили два блок поста где находился 13-й батальон территориа ...
В поселке Луганский, что примерно в 25 километрах от Дебальцево на северо-запад, террористы
Бойцам в черниговской Десне будет тепло
Мэр Киева Виталий Кличко встречал вечером бойцов 12-го батальона территориальной обороны «Киев»,
13 и 41 батальоны передислоцируют в Черниговскую область
Военное руководство приняло решение о передислокации 13 и 41 батальонов территориальной обороны в
41-й батальон угрожает штабу АТО неповиновением из-за снятия комбата
41-й батальон территориальной обороны "Чернигов-2" протестует против снятия с должности комбата
Проходит боевое слаживание военнослужащих на Черниговщине
На одном из военных полигонов с личным составом батальона территориальной обороны Черниговщины
За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео) Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ... Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо...
Добавить комментарий!