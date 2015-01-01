Александр Кодола: Мы не имеем права простить шокирующее браконьерство

Об этом народный депутат написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.«На днях в Нежинском районе моего избирательного округа произошел беспрецедентный случай, который возмутил не только общественность, но и всех охотников.Были убиты 3-е лосей, в том числе беременную лосиха. Всего же браконьеры гнались за всем стадом, чем помешали лесная охрана.Лоси умерли от потери крови, ведь их дырявили 223-м калибром (ружьем «Remington», 5.56х45). Этот калибр не подходит для охоты, так как является недостаточным для крупных животных.Такая пуля просто не имеет той останавливая кинетической энергии, чтобы сразу убить или остановить зверя, а оставляет после себя тяжелые травмы в виде ран с внутренними кровотечениями, которые из-за большого контузионной зоны не будут тромбируются. Из животных было извлечено более 16 пуль.Известно, что воров было двое в балаклавах на квадроцикле. Это даже не браконьеры, а просто сволочь и моральные уроды. Не вправе простить!Я беру расследование этого вопиющего случая браконьерства под свой депутатский контроль и направил соответствующие обращения в правоохранительные органы ».Также депутат призвал ко всем сознательных граждан, которые владеют информацией о лицах, совершивших это преступление, обратиться в милицию или в лесной охраны по телефону: 066-4692283 или 04631-23142 (УООР).