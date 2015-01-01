4ернігів.інфо » Стрічка новин » Александр Кодола: Мы не имеем права простить шокирующее браконьерство
Нардеп Александр Кодола взял расследование беспрецедентного случая браконьерства в Нежинском районе свой депутатский контроль. Александр Кодола уже направил соответствующие депутатские обращения начальнику ГУ Национальной полиции в Черниговской области Эдуарду Алехину и прокурору Черниговской области Владимиру Комашко.
Об этом народный депутат написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.
«На днях в Нежинском районе моего избирательного округа произошел беспрецедентный случай, который возмутил не только общественность, но и всех охотников.
Были убиты 3-е лосей, в том числе беременную лосиха. Всего же браконьеры гнались за всем стадом, чем помешали лесная охрана.
Лоси умерли от потери крови, ведь их дырявили 223-м калибром (ружьем «Remington», 5.56х45). Этот калибр не подходит для охоты, так как является недостаточным для крупных животных.
Такая пуля просто не имеет той останавливая кинетической энергии, чтобы сразу убить или остановить зверя, а оставляет после себя тяжелые травмы в виде ран с внутренними кровотечениями, которые из-за большого контузионной зоны не будут тромбируются. Из животных было извлечено более 16 пуль.
Известно, что воров было двое в балаклавах на квадроцикле. Это даже не браконьеры, а просто сволочь и моральные уроды. Не вправе простить!
Я беру расследование этого вопиющего случая браконьерства под свой депутатский контроль и направил соответствующие обращения в правоохранительные органы ».
Также депутат призвал ко всем сознательных граждан, которые владеют информацией о лицах, совершивших это преступление, обратиться в милицию или в лесной охраны по телефону: 066-4692283 или 04631-23142 (УООР).
Александр Кодола: Мы не имеем права простить шокирующее браконьерство
- Вчера, 21:00
- Просмотров: 25
Нардеп Александр Кодола взял расследование беспрецедентного случая браконьерства в Нежинском районе свой депутатский контроль. Александр Кодола уже направил соответствующие депутатские обращения начальнику ГУ Национальной полиции в Черниговской области Эдуарду Алехину и прокурору Черниговской области Владимиру Комашко.
Об этом народный депутат написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.
«На днях в Нежинском районе моего избирательного округа произошел беспрецедентный случай, который возмутил не только общественность, но и всех охотников.
Были убиты 3-е лосей, в том числе беременную лосиха. Всего же браконьеры гнались за всем стадом, чем помешали лесная охрана.
Лоси умерли от потери крови, ведь их дырявили 223-м калибром (ружьем «Remington», 5.56х45). Этот калибр не подходит для охоты, так как является недостаточным для крупных животных.
Такая пуля просто не имеет той останавливая кинетической энергии, чтобы сразу убить или остановить зверя, а оставляет после себя тяжелые травмы в виде ран с внутренними кровотечениями, которые из-за большого контузионной зоны не будут тромбируются. Из животных было извлечено более 16 пуль.
Известно, что воров было двое в балаклавах на квадроцикле. Это даже не браконьеры, а просто сволочь и моральные уроды. Не вправе простить!
Я беру расследование этого вопиющего случая браконьерства под свой депутатский контроль и направил соответствующие обращения в правоохранительные органы ».
Также депутат призвал ко всем сознательных граждан, которые владеют информацией о лицах, совершивших это преступление, обратиться в милицию или в лесной охраны по телефону: 066-4692283 или 04631-23142 (УООР).
Источник: Пресс-служба народного депутата Украины Александра Кодолы
Рекомендуем похожее:
По результатам работы нардеп Александр Кодола занял второе место в рейтинге ...
Представитель Нежинщины в парламенте, народный депутат Александр Кодола повышает свой рейтинг
Александр Кодола: Я возмущен вандализмом в Нежине
Я глубоко возмущен фактом вандализма, который произошел 22 октября в Нежине. Неизвестные уроды
В национальном природном парке в Черниговской области орудуют браконьеры?
На территории Ичнянского национального природного парка орудуют браконьеры и творится беспредел.
Нежинский депутат Александр Кодола запрабатывает в раде постановкой удобных ...
Нардеп из партии Яценюка "заработал" $1500 за вопрос Яреме. Фото- и видеофакт. Фото переписки
Новым прокурором Черниговской области станет Дмитрий Чибисов из Киева, — де ...
Новым прокурором Черниговской области станет Чибисов Дмитрий Олегович. Об этом на свой странице в
Левко Лукьяненко номинирован на присвоение звания «Почетный гражданин Черни ...
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил заместитель председателя Черниговской облрады
За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео) Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ... Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо...
Добавить комментарий!