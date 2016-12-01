В феврале-марте городские власти проверят выполнение договорных условий с автоперевозчиками

Начальник управления транспорта и связи Александр Бельский сообщил, что в течение этой недели сотрудники управления выезжали на различные маршруты изучать существующие проблемы. В результате на 25-й маршрут были добавлены автобусы и теперь общественный транспорт в этом направлении работает по графику без задержек. Впрочем, усложнилась ситуация на 20-м маршруте, где утром пытается добраться из Масанов в центр города на работу или в школу значительное количество пассажиров.Как сообщил перевозчик, эта ситуация скоро будет исправлена, ведь решается вопрос о закупке новых автобусов.Также было отмечено, что на 3 единицы увеличилось количество машин на 17-м маршруте, и ситуация с доставкой пассажиров несколько стабилизировалась. По словам Александра Бельского, улучшение работы общественного транспорта есть и на маршрутах № 29 и № 3, и черниговцы высказывали даже благодарность за это.В работе электротранспорта города также есть позитивные изменения: выросли пассажиропотоки, что способствовало росту суммарной выручки от перевозки пассажиров на 20 000 грн ежемесячно. Об этом сообщил во время совещания начальник КП ЧТУ Дмитрий Лавренюк. Кроме того, он отметил, что завтра коммунальное предприятие «Черниговское троллейбусное управление» должен объявить тендер на закупку еще пяти новых троллейбусов для города.Заместитель городского головы отметил, что во многих городах Украины в часы пик есть определенные трудности с перевозкой больших пассажиропотоков, впрочем ситуация в Чернигове постепенно исправляется и находится на постоянном контроле городских властей. Он также напомнил перевозчикам о необходимости наличия в автобусах объявлений с номерами телефонов, куда пассажиры могут обратиться со своими предложениями или жалобами.Кроме того, во время совещания не обошли и вопрос о возможности повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. В частности, Александр Ломако отметил, что возможно мы не сможем этого избежать, однако сначала городские власти ознакомиться с расчетами перевозчиков и их предложениями. Затем управление проверит их и в начале апреля внесет на рассмотрение исполнительного комитета. Кроме этих данных перевозчики также должны предоставить информацию о выполнении инвестиционных соглашений по закупке новых транспортных средств, как это предусмотрено договором. Такое требование городского головы, - отметил он.Александр Ломако также коснулся вопроса унификации городского общественного транспорта. Это должна быть унифицирована наклейка на транспорте под названием перевозчика и, в перспективе, один цвет городского общественного транспорта. Кроме того, он предложил перевозчикам предоставить свои предложения относительно формы одежды или элементов формы одежды водителей общественного автотранспорта.Во время совещания было отмечено, что в феврале-марте городские власти осуществлять проверки работы общественного транспорта по выполнению договорных условий.