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В течение 2016 года в области на учете в службе занятости находились и получали социальные услуги 1,5 тысячи демобилизованных участников антитеррористической операции на востоке страны. Из них более трети (546 человек) привлечены к активным программ содействия занятости. Об этом сообщила директор областного центра занятости Лидия Падалка.
Так, трудоустроено 296 вчерашних воинов, из которых 28 стали предпринимателями, получив финансовую помощь от службы занятости на открытие собственного дела, 64 - выбрали военную службу по контракту. Кроме того, 185 килишних бойцов привлечено к общественным и других работ временного характера, 65 человек направлено на профессиональное обучение.
На 1 января 2017 года на учете в службе занятости насчитывалось 660 безработных участников АТО. Из них 603 - получали пособие по безработице, средний размер которого составлял 3 тыс. грн.
Услуги службы занятости получили полторы тысячи участников ато
- Вчера, 21:30
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В течение 2016 года в области на учете в службе занятости находились и получали социальные услуги 1,5 тысячи демобилизованных участников антитеррористической операции на востоке страны. Из них более трети (546 человек) привлечены к активным программ содействия занятости. Об этом сообщила директор областного центра занятости Лидия Падалка.
Так, трудоустроено 296 вчерашних воинов, из которых 28 стали предпринимателями, получив финансовую помощь от службы занятости на открытие собственного дела, 64 - выбрали военную службу по контракту. Кроме того, 185 килишних бойцов привлечено к общественным и других работ временного характера, 65 человек направлено на профессиональное обучение.
На 1 января 2017 года на учете в службе занятости насчитывалось 660 безработных участников АТО. Из них 603 - получали пособие по безработице, средний размер которого составлял 3 тыс. грн.
Источник: Информацию подготовила Валентина Федусь
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