Услуги службы занятости получили полторы тысячи участников ато

Так, трудоустроено 296 вчерашних воинов, из которых 28 стали предпринимателями, получив финансовую помощь от службы занятости на открытие собственного дела, 64 - выбрали военную службу по контракту. Кроме того, 185 килишних бойцов привлечено к общественным и других работ временного характера, 65 человек направлено на профессиональное обучение.На 1 января 2017 года на учете в службе занятости насчитывалось 660 безработных участников АТО. Из них 603 - получали пособие по безработице, средний размер которого составлял 3 тыс. грн.