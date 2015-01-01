Полицейских, подозреваемых в получении взятки, отстранен от должности

Как ранее сообщалось, следственный отдел прокуратуры области расследует уголовное производство в отношении правоохранителей, которые в декабре прошлого года во время осуществления охраны общественного порядка территории г.. Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тыс грн неправомерной выгоды за не составление протокола об административном правонарушении.При получении средств работников полиции было раскрыто.Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.