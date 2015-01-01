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Постановлением Новозаводского районного суда г.. Чернигова полицейских, подозреваемых в получении по предварительному сговору неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранен от должности и применена мера пресечения - личное обязательство.
Как ранее сообщалось, следственный отдел прокуратуры области расследует уголовное производство в отношении правоохранителей, которые в декабре прошлого года во время осуществления охраны общественного порядка территории г.. Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тыс грн неправомерной выгоды за не составление протокола об административном правонарушении.
При получении средств работников полиции было раскрыто.
Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Полицейских, подозреваемых в получении взятки, отстранен от должности
- Вчера, 22:39
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Постановлением Новозаводского районного суда г.. Чернигова полицейских, подозреваемых в получении по предварительному сговору неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранен от должности и применена мера пресечения - личное обязательство.
Как ранее сообщалось, следственный отдел прокуратуры области расследует уголовное производство в отношении правоохранителей, которые в декабре прошлого года во время осуществления охраны общественного порядка территории г.. Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тыс грн неправомерной выгоды за не составление протокола об административном правонарушении.
При получении средств работников полиции было раскрыто.
Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Черниговской области
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