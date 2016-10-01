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Менской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконной порубки деревьев , которое нанесло существенный вред интересам государства (ст. 246 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что в июле 2016 житель Сновского района, находясь на территории защитных лесонасаждений неподалеку с. Большой Щимель, нарушая установленный порядок охраны, рационального использования и воспроизводства леса, без лесорубочного билета совершил незаконную порубку 72 деревьев разных пород.
Вследствие таких противоправных действий интересам государства причинен ущерб на сумму свыше 50 тыс грн и вызвано существенный вред окружающей среде, что привело к ухудшению защитных, водоохранных и других экологических свойств леса.
Сейчас обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу.
В суд направлено обвинительное заключение по факту незаконной порубки деревьев
- Вчера, 22:43
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Менской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконной порубки деревьев , которое нанесло существенный вред интересам государства (ст. 246 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что в июле 2016 житель Сновского района, находясь на территории защитных лесонасаждений неподалеку с. Большой Щимель, нарушая установленный порядок охраны, рационального использования и воспроизводства леса, без лесорубочного билета совершил незаконную порубку 72 деревьев разных пород.
Вследствие таких противоправных действий интересам государства причинен ущерб на сумму свыше 50 тыс грн и вызвано существенный вред окружающей среде, что привело к ухудшению защитных, водоохранных и других экологических свойств леса.
Сейчас обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу.
Источник: 4ernigiv.info
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