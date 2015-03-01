Кому поручить управление многоэтажкой?

Главную роль в этой системе, как и раньше, играют ЖЭКи. За ними сохранилось прежнее всесилие. Пользователи жилищно-коммунальных услуг лишены какой-либо возможности контролировать их работу, а тем более – воздействовать на нее. И это при том, что за услуги, качество которых желает быть значительно лучшим, мы платим немалые деньги.Жилищно-коммунальные услуги не ограничиваются только подачей воды, газа, обеспечением электроэнергией, теплом и т.д. Они также предполагают эффективное управление многоквартирными домами: создание комфорта для жителей, экономию для их кошельков.Однако есть одна особенность текущего момента – мы фактически остаемся приписанными к ЖЭКам. Поэтому зачастую лишаемся выбора альтернативных структур, которые могли бы составить им должную конкуренцию и тем самым кардинально улучшить ситуацию на рынке. Речь, в частности, идет об управляющих компаниях, массовое появление которых способно положительно сказаться на качестве и стоимости жилищно-коммунальных услуг.Окончательное прощание с ЖЭКами должно было состояться еще прошлым летом. Так предполагалось законом «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме». В соответствии с ним, на смену ЖЭКам должны были прийти управляющие компании. Ожидалось, что они запустят в отрасли рыночный механизм, создадут конкурентную среду и предпосылки для того, чтобы коммунальщики поняли, что жильцы нанимают их на роботу, и поэтому право выбора, кому отдать предпочтение, остается за ними.Тем не менее, многострадальный закон, на который возлагались большие надежды, так и не заработал в полной мере. Камнем преткновения стало отсутствие типового договора на управление многоквартирным домом. Это очень важный документ, который был призван упорядочить отношения сторон, их ответственность друг перед другом, определить качество оказываемых управляющими компаниями услуг и многие другие параметры. В итоге работа коммунальных органов власти по реализации закона «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» была парализована, что позволило ЖЭКам сохраниться.Сейчас мы наблюдаем непростую ситуацию, похожую на архитектурную эклектику, предполагающую смешение разных стилей. Все еще функционируют ЖЭКи и одновременно в работу включаются создаваемые объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые берут на себя управление своими многоэтажками, и управляющие компании.Инициаторы жилищно-коммунальной реформы ограничились полумерами. В итоге монополизированный еще в советские времена ЖЭКами рынок жилищно-коммунальных услуг не претерпел существенных изменений. Поэтому конкуренты ЖЕКов до сих пор остаются в проигрышном положении. Впрочем, как и жильцы многоквартирных домов, которые лишены возможности выбирать себе достойных управляющих.Важное уточнение – управляющие компании не являются конкурентами ОСМД. Организовав объединения и тем самым получив статус юрлица, жильцы многоэтажек получают возможность выбора – либо самим заниматься обслуживанием своих домов, либо доверить это дело профессионалам.Европейский опыт показывает, что управление многоэтажными домами требует немалых усилий, практики и высокой квалификации. Подготовка соответствующего специалиста в различных странах Евросоюза занимает от 1,5 до 3 лет.Безусловно, и в ЕС есть коллективные домовладения, которые самостоятельно занимаются решением своих коммунальных проблем. Однако в большинстве своем это небольшие дома. Как правило, в них насчитывается по несколько квартир. Случаи, когда жильцы многоэтажных домов самостоятельно управляют своим коммунальным хозяйством, в Евросоюзе крайне редки.Так происходит потому, что не в каждом доме, даже если он многоэтажный, найдется достаточно активистов, готовых взять на себя ответственность за решение коммунальных проблем. Часто дешевле нанять специалиста, чем самому выполнять ту или иную работу. Не случайно на Западе бытует выражение – «сам заработал, дай и другому заработать». Но, похоже, мы еще не готовы заимствовать эти европейские ценности и подходы в реформировании ЖКХ.Скорее всего, нам не придется по душе и опыт России, где все ЖЭКи на протяжении одной ночи превратились в управляющие компании. После этого тамошние чиновники стали массово рапортовать, что с поставленной задачей справились успешно. На самом деле россияне как были бесправными в ЖЭКовские времена, такими остались и при управляющих компаниях. Они были лишены возможности выбирать эти компании по своему усмотрению.А все потому, что ЖКХ остается лакомым куском: в этом секторе экономики крутятся большие деньги и поэтому все те, кто имеет отношение к жилищно-коммунальной сфере, не хотят добровольно от них отказываться.В той же Германии государство и муниципалитеты не вмешиваются в работу управляющих компаний. Вопросами сертификации и предоставления права работы на рынке занимаются общественные организации, объединенные в ассоциации.Возможен ли такой подход в Украине? А почему бы и нет! Ведь законы рыночной экономики всюду работают одинаково. Важно их не игнорировать.Главное - необходимо демонополизировать рынок жилищно-коммунальных услуг. Это поспособствует развитию коммерческих структур, которые специализируются на их оказании. Практика доказала, что, в отличие от ЖЭКов, управляющие компании более чутко реагируют на потребности рынка и максимально быстро приспосабливаются к ним.Нужно понимать, что конкуренция на рынке реальна лишь в том случае, если жильцы каждого дома будут пользоваться правом выбора управляющей компании. Тогда появится возможность определить, какая из них работает успешнее, оказывает более качественные услуги по приемлемой цене.Не исключено, что упрощение процедур выхода управляющих компаний на рынок может спровоцировать и определенные негативные последствия. Например, этим могут воспользоваться компании, которые не имеют достаточного опыта для оказания жилищно-коммунальных услуг или необходимых ресурсов, чтобы в полном объеме и в срок выполнять взятые на себя обязательства.Чтобы упредить такие ситуации, нужно страховаться. Например, все домоуправления в Германии застрахованы. Там уже давно работает правило - чем надежнее управляющая компания, тем меньше рисков она создает для страховщиков. Поэтому страховые услуги такой компании домоуправлению обходятся дешевле. И, наоборот, если домоуправление решит нанять управляющую компанию, которая на рынке окажется в числе новичков, то вынуждено будет платить страховщику большие страховые премии.В отличие от наших соотечественников, которые все еще лишены альтернативы ЖЭКам, европейцы в полной мере пользуются правом выбора компаний, которые берут в управление их дома. В наличии этого выбора и кроется главный секрет успеха жилищно-коммунальной реформы.