В течение года в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов

Среди них 896 деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных работ, в 1209 деклараций о готовности объекта к эксплуатации, 1423 обработанных сообщений о начале выполнения подготовительных и строительных работ и изменение данных в зарегистрированных декларациях о начале строительства.Всего за 2016 в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов строительства: 645 жилых домов и 564 коммерческих застроек. Кроме того, в 2016 году начато строительство социально значимого для региона объекта - спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион» в Чернигове (заказчик - КП «Черниговстройинвест» Черниговского городского совета).