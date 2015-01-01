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В течение года в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:00
  • Просмотров: 21
В течение года в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов
Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области в течение 2016 зарегистрировано 3967 разрешительных документов в сфере строительства.

Среди них 896 деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных работ, в 1209 деклараций о готовности объекта к эксплуатации, 1423 обработанных сообщений о начале выполнения подготовительных и строительных работ и изменение данных в зарегистрированных декларациях о начале строительства.

Всего за 2016 в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов строительства: 645 жилых домов и 564 коммерческих застроек. Кроме того, в 2016 году начато строительство социально значимого для региона объекта - спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион» в Чернигове (заказчик - КП «Черниговстройинвест» Черниговского городского совета).
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Источник: Пресс-служба ГАСК Украины

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