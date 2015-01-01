4ернігів.інфо » Стрічка новин » В течение года в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов
Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области в течение 2016 зарегистрировано 3967 разрешительных документов в сфере строительства.
Среди них 896 деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных работ, в 1209 деклараций о готовности объекта к эксплуатации, 1423 обработанных сообщений о начале выполнения подготовительных и строительных работ и изменение данных в зарегистрированных декларациях о начале строительства.
Всего за 2016 в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов строительства: 645 жилых домов и 564 коммерческих застроек. Кроме того, в 2016 году начато строительство социально значимого для региона объекта - спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион» в Чернигове (заказчик - КП «Черниговстройинвест» Черниговского городского совета).
В течение года в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов
- Сегодня, 10:00
- Просмотров: 21
Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области в течение 2016 зарегистрировано 3967 разрешительных документов в сфере строительства.
Среди них 896 деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных работ, в 1209 деклараций о готовности объекта к эксплуатации, 1423 обработанных сообщений о начале выполнения подготовительных и строительных работ и изменение данных в зарегистрированных декларациях о начале строительства.
Всего за 2016 в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов строительства: 645 жилых домов и 564 коммерческих застроек. Кроме того, в 2016 году начато строительство социально значимого для региона объекта - спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион» в Чернигове (заказчик - КП «Черниговстройинвест» Черниговского городского совета).
Источник: Пресс-служба ГАСК Украины
Рекомендуем похожее:
ГАСК в Черниговской области провела 14 проверок за 10 месяцев в сфере градо ...
Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области в рамках
Дан старт строительству приюта для собак в Чернигове
Управление Госархстройинспекции в Черниговской области зарегистрировало декларацию о начале
ГАСК в судебном порядке доказала правомерность наложения штрафа на застройщ ...
Киевский апелляционный административный суд признал правомерными действия Управления
На Черниговщине обнаружено несколько самовольных строек
Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области в октябре
На каждом третьем строительстве на Черниговщине зафиксированы нарушения
Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области за 9
Черниговская инспекция архитектурно-строительного контроля собрала почти ми ...
Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Черниговской области за первое
За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео) Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ... Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо...
Добавить комментарий!