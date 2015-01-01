На Черниговщине прекращена деятельность еще одной нелегальной АЗС

У правонарушителей изъято 1000 литров бензина, 1500 литров сжиженного газа и оборудование, которое использовалось для хранения и реализации горюче-смазочных материалов. Всего изъяли товарно-материальных ценностей на сумму 340 тыс. гривен.в Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что по результатам проверки составлен протокол по ч.1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). Злоумышленникам грозит штраф и конфискация изъятого.