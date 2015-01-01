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В рамках проведения операции «Акциз», которая проходит в области с 1 января, сейчас уже есть первые результаты. Оперативники налоговой милиции ГУ ДФС в Черниговской области пресекли деятельность незаконно действующей автозаправочной станции на территории Борзнянского района. Установлено, что реализация бензина и сжиженного газа на этой АЗС велась без разрешительных документов.
У правонарушителей изъято 1000 литров бензина, 1500 литров сжиженного газа и оборудование, которое использовалось для хранения и реализации горюче-смазочных материалов. Всего изъяли товарно-материальных ценностей на сумму 340 тыс. гривен.
в Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что по результатам проверки составлен протокол по ч.1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). Злоумышленникам грозит штраф и конфискация изъятого.
На Черниговщине прекращена деятельность еще одной нелегальной АЗС
- Сегодня, 10:45
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В рамках проведения операции «Акциз», которая проходит в области с 1 января, сейчас уже есть первые результаты. Оперативники налоговой милиции ГУ ДФС в Черниговской области пресекли деятельность незаконно действующей автозаправочной станции на территории Борзнянского района. Установлено, что реализация бензина и сжиженного газа на этой АЗС велась без разрешительных документов.
У правонарушителей изъято 1000 литров бензина, 1500 литров сжиженного газа и оборудование, которое использовалось для хранения и реализации горюче-смазочных материалов. Всего изъяли товарно-материальных ценностей на сумму 340 тыс. гривен.
в Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что по результатам проверки составлен протокол по ч.1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). Злоумышленникам грозит штраф и конфискация изъятого.
Источник: Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области
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