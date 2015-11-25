Водоемы для разведения рыбы надо отдавать в аренду за символическую плату - Ассоциация рыболовов Украины

Закон «Об аквакультуре» сегодня рамочный и требует ряда изменений и дополнений. Чтобы сделать рыбную отрасль Украины инвестиционно привлекательной нужно строить систему нормативно-разрешительных документов, на рыбоводческую деятельность, аренду водоемов и на функции контроля над их использованием по примеру стран, которые сегодня являются мировыми лидерами в рыборазведении.Об этом рассказал Александр Чистяков, глава Ассоциации рыболовов Украины.- Нужно создать рабочую группу по доработке Закона «Об аквакультуре», с привлечением в нее ученых, юристов, экономистов, представителей профильных ведомств, общественности. Этот Закон должен стать настольной книгой для каждого отечественного рыбовода. Задачей группы должна стать разработка условий, которые дадут толчок развитию рыбоводства в стране. Не последнюю роль в этом играет упрощение процедуры возможности получения в аренду водоемов, которая сегодня очень сложна и бюрократизирована. Также надо прописать прозрачные и понятные, но в то же время жесткие, контролирующие функции государства, чтобы максимально не допустить нецелевого и бесхозяйственного отношения к самим водоемов и землям водного фонда, а так же обеспечить осуществление постоянного мониторинга состояния природной среды. В доработке должно учитываться мнение местных советов, на балансе которых находятся предназначенные для рыборазведения водоемы - сказал Александр Чистяков.По его словам, вложенные в аквакультуру деньги начнут возвращаться только через три- четыре года, поэтому для стимулирования развития рыбоводческих хозяйств, стоит отдавать в аренду водоемы для рыборазведения за символическую плату и освобождать рыбоводные предприятия от уплаты налогов минимум на пять лет.Потенциал водоемов нашей страны используется сегодня весьма неудовлетворительно. С 1 300 000 гектаров пресноводной водной глади пригодны для рыборазведения приблизительно 250 000 га, но из них только около 60% используется по более менее понятным документам. Все другие водоемы используют для невразумительных целей.- Сегодня на полках наших магазинов 85% импортной рыбной продукции, и только 15% отечественного производства. Такое положение дел начинает угрожать продуктовой безопасности страны в этом сегменте. Для того чтобы увеличить объем рыбного продукта собственного производства, необходимо развивать отечественное рыбоводство - Аква и Морикультуру. Для этого у нас все есть! Огромные водные просторы, а так же высококлассные специалисты мирового уровня. Одной из самых фундаментальных школ рыбоводства в мире считается Украинская Школа бывшего СССР. Но на протяжении последних десятилетий отечественные специалисты из-за своей не востребованности на родине, а также устав и отчаявшись от чиновничьих поборов, начали искать себе счастья за пределами страны. Украинские рыбоводы активно участвовали своими знаниями и трудом в становлении рыбных отраслей ряда стран - Вьетнама, Лаоса, Китая, Арабских Эмиратов (сегодня работают в Африке). Украинские программы позволили Польше выйти на первое место в Европе по выращиванию карпа. Так же наши рыбоводы в Израильской пустыне помогли вырастить столько рыбы, что это позволило полностью насытить внутренний рынок этой страны, а в 2014 году вывели Израиль на третье место в мире по производству красной икры. Программы украинских рыбоводов помогли Румынии выйти на первое место в мире по разведению белуги. Этот ряд «отечественных» побед можно продолжать. Везде используют опыт и знания наших ихтиологов и рыбоводов, а дома они никому не нужны - с горечью констатируют в Ассоциации рыболовов Украины.Для того чтобы поднять рыбоводство у нас в стране необходимы смелые, революционные решения. Полумерами ничего не добиться. И благо, что пример есть с кого брать. Нужно на украинские водоемы перенести опыт стран, которые за короткий промежуток времени вышли на передовые позиции в мире.Статистика неумолима. Если сравнивать объемы водных живых ресурсов выращенные в Китае, который считается мировым лидером в Аква и морикультуре, с достижениями наших рыбовыростых хозяйств, то картина явно не утешительная. Китай в 2016 году вырастил 45 миллионов тонн рыбы. Украина же с ее огромным водным потенциалом вырастила в две с половиной тысячи раз меньше рыбы - всего 22 тыс. тонн. Ориентир есть. Нам есть к чему стремиться.Тормозит развитие рыбоводства у нас в стране непомерно высокие арендные ставки за земли водного фонда, которые устанавливают местные советы. Порой доходит до абсурда, дно пруда оценивается гораздо дороже, чем пахотная земля. Нельзя забывать, что с полей урожай собирают каждый год, а для того, чтобы вырастить товарную рыбу нужно минимум два-три года.Еще один фактор, который поднимает цену на рыбную продукцию - это дороговизна кормов, по своей цене они не доступны для фермера. Килограмм комбикорма сегодня стоит в среднем 8 грн. Для того чтобы карп набрал в весе 1 килограмм ему необходимо съесть 3-4 кг. корма. Это первоначально делает его себестоимость очень высокой.Отказавшись от кормления рыбы дорогими кормами, падает рыбопродуктивность. Она у нас и так самая низкая в Европе. При интенсивном рыборазведении европейская норма более 30 центнеров с гектара... в Украине фактический среднестатистический показатель 3-4 центнера с га. Все эти факторы повисли "мертвым грузом" на ногах рыбоводных фермерских хозяйств, не позволяя им вырастить дешевый, качественный рыбный продукт собственного производства. Откуда же возьмется доступная по цене рыба на наших прилавках?Ассортимент то же не велик - в основном в Украине выращивают: карпа, толстолобика и белого амура, все другие виды рыб в незначительном количестве, хотя современная наука рыборазведения позволяет выращивать большое разнообразие видов рыбы, водорослей и моллюсков. На сегодня отечественная морская акватория совсем не используется для рыборазведения, что недопустимо.Почему не развивается рыбоводство у нас в стране? Этому есть свои объективные и субъективные причины. Неурегулированность правовых норм, неопределенность правил игры, бесхозяйственность и безответственность одинаково болезненно отражаются на деятельности как государственных, так и частных предприятий. Но первое место, вне всякого сомнения, занимает коррупция на всех уровнях. Без выполнения определенных чиновничьих условий фермеру весьма сложно взять в аренду водоем для рыборазведения. Вот и получается, что водоемы разобрали власть имущие и используют их не по назначению.Несмотря на трудности рыбоводные хозяйства в стране работают. Во внутренних отечественных водоемах наибольший объем рыбы и других водных биоресурсов получен предприятиями Одесской (12% от объема по Украине), Черкасской (11%), Донецкой (8%), Николаевской (7%), Херсонской и Сумской (по 6%), Винницкой и Днепропетровской (по 5%) областей.- Чтобы сохранить отечественную рыбную отрасль ее необходимо переформатировать, сделав акцент на развитии Аква и морикультуры. Тем более что это отвечает мировым тенденциям - говорит Александр Чистяков - Авторитетная сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призывает к развитию рыбоводства. Согласно ее Программе к 2020 г. потребительская корзина населения планеты на 65% будет наполняться рыбой, выращенной в Аква или морикультуре, и только 35% будет обеспечиваться выловом из дикой природы.При рациональном, цивилизованном использовании отечественных водоемов Украина может стать Европейской Рыбницей! - Ассоциация рыболовов Украины