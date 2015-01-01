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В Чернигове пройдет круглый стол на тему: «Освещение тематики реформ в региональных СМИ»

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 11:30
  • Просмотров: 18
В Чернигове пройдет круглый стол на тему: «Освещение тематики реформ в региональных СМИ»
27 января в 15:00 в помещение областного общества «Просвіта» (г.Чернигов, ул. Хлебопекарная, 10) состоится круглый стол на тему «Освещение тематики реформ в региональных СМИ».
Как известно, сегодня в Украине внедряется ряд реформ, в том числе по имплементации евроинтеграционных стандартов, которые напрямую связаны с региональным измерением.
Во время круглого стола планируется обсудить насколько тематика реформ отражена в черниговских медиа и как повысить интерес аудитории к этой тематике.
К участию приглашаются редакторы и журналисты черниговских изданий, блоггеры, а также все заинтересованные тематикой мероприятия.
Контактное лицо Павел Пущенко: (063) 4785562шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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