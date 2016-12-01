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По иску прокурора территориальной общине возвращено 2 га земли

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 12:00
  • Просмотров: 19
По иску прокурора территориальной общине возвращено 2 га земли
Черниговский районный суд удовлетворил иск прокурора области о признании недействительным распорядительного акта и правоустанавливающего документа на 2 га земли, расположенной на территории Старобелоусского сельского совета Черниговского района.

Основанием обращения прокурора в суд стало то, что должностные лица Главного управления Госгеокадастра в области вопреки требованиям закона предоставили в частную собственность сельскохозяйственные угодья, при этом вне их внимания остался факт включения этих земель в границы с. Старый Белоус по уже разработанному проекту землеустройства по изменению границ населенного пункта.
 С целью восстановления интересов территориальной общины и устранения нарушений требований Земельного кодекса Украины прокуратура области обратилась с иском в суд с требованием признать недействительным соответствующий приказ и свидетельство о праве собственности.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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