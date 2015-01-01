Чернигов предлагает участникам АТО готовый бизнес

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Чернигов готов не словом, а делом помочь ветеранам АТО, которые хотят и способности, чтобы заниматься бизнесом. А именно, передать участникам антитеррористической операции право администрирования по городу всех парковок, которые относятся к коммунальному предприятию «Парковка и рынок». Об этом Черниговской городской председатель Владислав Атрошенко сказал, в частности, на заседании Совета ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов АТО при Черниговском городском совете, состоявшемся 13 января.
Как известно, до сих пор администрирования городских парковок осуществляет КП «Парковка и рынок». Проблемой в этой работе является то, что существует много случаев, когда водители, пользуясь парковочным местом, не платят за него. Часто, чтобы не платить по требованию парковщика соответствуют грубостью или демонстрацией всевозможных «важных» удостоверений.
Городской голова на заседании Совета ветеранов АТО отметил, что город готов передать право на администрирование парковок участникам АТО с нулевой арендной платой. Единственное условие - за год вперед оплатить в бюджет налог на парковочный сбор в подтверждение серьезности своих намерений. В Чернигове этот налог самый маленький в Украине - 0,5% с кв. м. Общая сумма, которую необходимо оплатить, составляет около 458 тыс. грн.
Зато участник АТО, который возьмется за это дело, сможет трудоустроить более двух десятков своих собратьев и при надлежащей организации работы получать достойную прибыль.
По словам Владислава Атрошенко, он надеется, что участие ветеранов АТО позволит Чернигову навести порядок в платной парковке на улицах города.
Справка:
К обслуживанию КП «Парковка и рынок» принадлежат в Чернигове 9 парковочных площадок. А именно: ул. Ремесленная - 64 мест для парковки, пр. Победы (Главпочтамт) - 20 мест, пр. Мира ( «Детский мир») - 24 мест, ул. Рыночная - 28 мест, пр. Мира (Дом быта) - 32 места, ул. Киевская, возле ТЦ «Мега» - 19 мест, ул. И. Мазепы - 18 мест, ул. Всехсвятская (возле рынка «Нива») - 16 и 17 мест. Общее количество - 238 парковок по городу. 10% из них - бесплатные места для инвалидов, и платных мест - 215. Расчетная прибыль в год, учитывая количество рабочих дней, 8 - часовой рабочий день и коэффициент загруженности превышает 1,2т млн грн в год.
Чернигов предлагает участникам АТО готовый бизнес
- Сегодня, 11:16
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Чернигов готов не словом, а делом помочь ветеранам АТО, которые хотят и способности, чтобы заниматься бизнесом. А именно, передать участникам антитеррористической операции право администрирования по городу всех парковок, которые относятся к коммунальному предприятию «Парковка и рынок». Об этом Черниговской городской председатель Владислав Атрошенко сказал, в частности, на заседании Совета ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов АТО при Черниговском городском совете, состоявшемся 13 января.
Как известно, до сих пор администрирования городских парковок осуществляет КП «Парковка и рынок». Проблемой в этой работе является то, что существует много случаев, когда водители, пользуясь парковочным местом, не платят за него. Часто, чтобы не платить по требованию парковщика соответствуют грубостью или демонстрацией всевозможных «важных» удостоверений.
Городской голова на заседании Совета ветеранов АТО отметил, что город готов передать право на администрирование парковок участникам АТО с нулевой арендной платой. Единственное условие - за год вперед оплатить в бюджет налог на парковочный сбор в подтверждение серьезности своих намерений. В Чернигове этот налог самый маленький в Украине - 0,5% с кв. м. Общая сумма, которую необходимо оплатить, составляет около 458 тыс. грн.
Зато участник АТО, который возьмется за это дело, сможет трудоустроить более двух десятков своих собратьев и при надлежащей организации работы получать достойную прибыль.
По словам Владислава Атрошенко, он надеется, что участие ветеранов АТО позволит Чернигову навести порядок в платной парковке на улицах города.
Справка:
К обслуживанию КП «Парковка и рынок» принадлежат в Чернигове 9 парковочных площадок. А именно: ул. Ремесленная - 64 мест для парковки, пр. Победы (Главпочтамт) - 20 мест, пр. Мира ( «Детский мир») - 24 мест, ул. Рыночная - 28 мест, пр. Мира (Дом быта) - 32 места, ул. Киевская, возле ТЦ «Мега» - 19 мест, ул. И. Мазепы - 18 мест, ул. Всехсвятская (возле рынка «Нива») - 16 и 17 мест. Общее количество - 238 парковок по городу. 10% из них - бесплатные места для инвалидов, и платных мест - 215. Расчетная прибыль в год, учитывая количество рабочих дней, 8 - часовой рабочий день и коэффициент загруженности превышает 1,2т млн грн в год.
Источник: Пресс-служба Черниговского городского совета
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