В фискальных и таможенных органах области проводится системная работа по предупреждению коррупционных правонарушений

С целью снижения уровня коррупции в налоговой и таможенной сфере в течение 2016 работниками ВВБ ГУ ДФС в Черниговской области проведено 88 служебных расследований и проверок, по результатам которых 16 материалов направлено в правоохранительные органы для принятия решения.По материалам работников ВВБ органами прокуратуры открыто 9 уголовных производств по фактам совершения служебных преступлений в отношении работников налоговой и таможенной службы, из которых по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды - 3 уголовных производства по факту вымогательства неправомерной выгоды за совершение влияния на должностных лиц правоохранительных органов - 1, по факту злоупотребления служебным положением - 2, по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей - 2, по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах - 1.В адрес руководства Черниговской таможни ДФС и территориальных органов ДФС в Черниговской области направлено 48 представлений о принятии мер реагирования по фактам выявленных работниками ВВБ нарушений, по результатам рассмотрения которых 8 работников уволены из органов ДФС, привлечены к дисциплинарной ответственности 28 должностных лиц, вынесено официальных предостережений - 21 .