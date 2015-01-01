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С целью недопущения коррупционных правонарушений, а также преступности в сфере служебной деятельности, работниками отдела внутренней безопасности (ОВБ) ГУ ДФС в Черниговской области проводится профилактическая работа и предупредительные меры. Показатели работы в направлении противодействия коррупции освещаются в средствах массовой информации.
С целью снижения уровня коррупции в налоговой и таможенной сфере в течение 2016 работниками ВВБ ГУ ДФС в Черниговской области проведено 88 служебных расследований и проверок, по результатам которых 16 материалов направлено в правоохранительные органы для принятия решения.
По материалам работников ВВБ органами прокуратуры открыто 9 уголовных производств по фактам совершения служебных преступлений в отношении работников налоговой и таможенной службы, из которых по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды - 3 уголовных производства по факту вымогательства неправомерной выгоды за совершение влияния на должностных лиц правоохранительных органов - 1, по факту злоупотребления служебным положением - 2, по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей - 2, по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах - 1.
В адрес руководства Черниговской таможни ДФС и территориальных органов ДФС в Черниговской области направлено 48 представлений о принятии мер реагирования по фактам выявленных работниками ВВБ нарушений, по результатам рассмотрения которых 8 работников уволены из органов ДФС, привлечены к дисциплинарной ответственности 28 должностных лиц, вынесено официальных предостережений - 21 .
В фискальных и таможенных органах области проводится системная работа по предупреждению коррупционных правонарушений
- Сегодня, 13:30
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С целью недопущения коррупционных правонарушений, а также преступности в сфере служебной деятельности, работниками отдела внутренней безопасности (ОВБ) ГУ ДФС в Черниговской области проводится профилактическая работа и предупредительные меры. Показатели работы в направлении противодействия коррупции освещаются в средствах массовой информации.
С целью снижения уровня коррупции в налоговой и таможенной сфере в течение 2016 работниками ВВБ ГУ ДФС в Черниговской области проведено 88 служебных расследований и проверок, по результатам которых 16 материалов направлено в правоохранительные органы для принятия решения.
По материалам работников ВВБ органами прокуратуры открыто 9 уголовных производств по фактам совершения служебных преступлений в отношении работников налоговой и таможенной службы, из которых по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды - 3 уголовных производства по факту вымогательства неправомерной выгоды за совершение влияния на должностных лиц правоохранительных органов - 1, по факту злоупотребления служебным положением - 2, по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей - 2, по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах - 1.
В адрес руководства Черниговской таможни ДФС и территориальных органов ДФС в Черниговской области направлено 48 представлений о принятии мер реагирования по фактам выявленных работниками ВВБ нарушений, по результатам рассмотрения которых 8 работников уволены из органов ДФС, привлечены к дисциплинарной ответственности 28 должностных лиц, вынесено официальных предостережений - 21 .
Источник: Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области
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