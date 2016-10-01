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Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 14:00
  • Просмотров: 29
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
Администрация Госпогранслужбы продолжает принимать меры по совершенствованию и наращиванию составляющих системы предотвращения выявления и пресечения попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Так, в рамках реализации совместного с Министерством энергетики США проекта международной технической помощи «Выявление и пресечение ядерной контрабанды» проведена работа по установлению в 5 пунктах пропуска на украинском-белорусском участке государственной границы современных, высокоэффективных комплексов автоматизированного контроля за радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Одновременно с наладочными работами, которые проводятся в пунктах пропуска, Администрация Госпогранслужбы осуществляет подготовку инспекторов пограничной службы - дозиметристов. Так, в период с 17 по 19 января этого года в пункте пропуска «Добрянка» Черниговского пограничного отряда организовано и проведено практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов с использованием стационарного и переносного оборудования. Обучение проводились опытными специалистами РХБ защиты пограничного ведомства.
Во время тренингов персонал получил теоретические знания и практические навыки по основам дозиметрии, угроз, связанных с незаконным перемещением через государственную границу ядерных материалов и незаконным оборотом радиоактивных веществ, воздействия различных видов ионизирующих излучений на человека и окружающую среду, способов и методов защиты от них.
Также во время занятий были рассмотрены вопросы порядка работы стационарного и переносного оборудования, методологии и порядка освидетельствования лиц, транспортных средств, грузов (вещей), поиска, локализации, первичной идентификации радиоактивных материалов, соблюдения и обеспечения безопасности личного состава при осмотре объектов с повышенными уровнями радиоактивности.
По результатам проведенного мероприятия персонал подразделения, который принимал участие в тренинге, будет допущен к самостоятельной работе как с переносным оборудованием, так и со стационарными комплексами.
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению радиоактивных веществ и ядерных материалов
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Источник: Прес-служба ДПСУ

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