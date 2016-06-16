Что делать с информацией?

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Специально для читателей нашего сайта инструктор-методист йоги, руководитель студии йоги "Гармония души и тела" в Чернигове Анна Приходько поможет разобраться в этой теме.
Знать – не значит делать. Это факт! Теоретически многие люди подкованы, а практически далеко немногие переводят эту информацию в опыт. Самообман? Иллюзия? Скорее «да», чем «нет». А ещё чувство собственной значимости. Всем хочется быть лучше, вернее казаться лучше, чем есть на самом деле.
Когда человеку уже надоест умничать самому перед собой, совесть заговорит в открытую, тогда самое время переходить к действиям, получать практический опыт.
Всё новое воспринимается человеком сначала в штыки, особенно, если это подразумевает какие-то перемены в привычной жизни. Человеку сложно перестроиться на новизну, ему не хочется менять привычный уклад жизни. Он таким образом сохраняет энергию.
Нужно учиться быть правдивым прежде всего по отношению к себе, потом будет легче так же поступать с окружающими. Вот несколько рекомендаций с чего начать:
- Не нарушать обещаний, а уметь рассчитывать на свои возможности;
- Трезво оценивать себя и свои возможности;
- Быть бесстрашным в общении;
- Не лгать. Если не можешь сказать правду, лучше уйти от ответа.
Благодаря соц. сетям сейчас открылся доступ к большому потоку информации. Люди жадно впитывают всё, что им интересно. А интерес с одной темы перескакивает на другую, с другой – на третью и этому нет ни конца, ни края. Человек сидит, читает, всё ясно и понятно, он чувствует, что наполнен и удовлетворён прочитанным. А, что есть прочитанное? Лишь информация, которая так же легко уходит, как и приходит, не оставляя о себе и следа, если не применить её на практике. Это легко проверить по тем же соц. сетям, нужно только просмотреть свою ленту, вернувшись на несколько месяцев назад, и сразу видно, что статьи читаются, как первый раз, они не запомнились или же вспоминаются лишь, когда прочитываются вновь. Бывает, что при чтении человек даёт себе обещание, что это нужно попробовать, но… тут же прочитав следующую статью, о предыдущей забывает. Безусловно, нельзя сказать, что всё прочитанное не оставляет следа. Информация может накапливаться, а потом, как писалось выше, человек может начать действовать. Само действие не требует много времени, много времени уходит на сборы перед действием. Отваги не хватает, мысли затягивают, не дают сконцентрироваться на действии. Это говорит о том, что энергия рассеивается, человеку нужно восстановить энергетическую целостность.
Первый шаг во многих делах самый трудный не в плане трудностей, а в плане решимости. Решимость рождается в результате готовности к переменам, к изменению хоть в чём-то. Выполнив определённое действие хоть единожды, человек получает опыт.
Бывает после первого шага уже не хочется делать второй. Человек думает: «Попробовал и хватит, уже будет, что вспомнить и о чём рассказать».
Так посетив одно или несколько занятий по йоге, человек может сказать: «Я практиковал йогу» и это будет правда, так как это опыт этого человека. Поэтому к словам нужно относиться внимательно, как к своим, так и к чужим и не делать скоропалительных выводов по поводу услышанного, так как опыт у всех людей свой, индивидуальный, и отличается от других. Человек, который приобрёл опыт, может это же повторить только так, как понял. Человек, который постоянно выполняет определённое действие уже в различных условиях, приобретает навык. Навык – это бессознательный способ действия в определённой ситуации, выработанный на основе опыта. Умение – это уже мастерство, это способность находить максимально правильные решения при выполнении действий в различных условиях при любых обстоятельствах.
На основе умения формируются новые знания.
Что делать с информацией?
- Вчера, 21:06
- Просмотров: 94
Специально для читателей нашего сайта инструктор-методист йоги, руководитель студии йоги "Гармония души и тела" в Чернигове Анна Приходько поможет разобраться в этой теме.
Знать – не значит делать. Это факт! Теоретически многие люди подкованы, а практически далеко немногие переводят эту информацию в опыт. Самообман? Иллюзия? Скорее «да», чем «нет». А ещё чувство собственной значимости. Всем хочется быть лучше, вернее казаться лучше, чем есть на самом деле.
Когда человеку уже надоест умничать самому перед собой, совесть заговорит в открытую, тогда самое время переходить к действиям, получать практический опыт.
Всё новое воспринимается человеком сначала в штыки, особенно, если это подразумевает какие-то перемены в привычной жизни. Человеку сложно перестроиться на новизну, ему не хочется менять привычный уклад жизни. Он таким образом сохраняет энергию.
Нужно учиться быть правдивым прежде всего по отношению к себе, потом будет легче так же поступать с окружающими. Вот несколько рекомендаций с чего начать:
- Не нарушать обещаний, а уметь рассчитывать на свои возможности;
- Трезво оценивать себя и свои возможности;
- Быть бесстрашным в общении;
- Не лгать. Если не можешь сказать правду, лучше уйти от ответа.
Благодаря соц. сетям сейчас открылся доступ к большому потоку информации. Люди жадно впитывают всё, что им интересно. А интерес с одной темы перескакивает на другую, с другой – на третью и этому нет ни конца, ни края. Человек сидит, читает, всё ясно и понятно, он чувствует, что наполнен и удовлетворён прочитанным. А, что есть прочитанное? Лишь информация, которая так же легко уходит, как и приходит, не оставляя о себе и следа, если не применить её на практике. Это легко проверить по тем же соц. сетям, нужно только просмотреть свою ленту, вернувшись на несколько месяцев назад, и сразу видно, что статьи читаются, как первый раз, они не запомнились или же вспоминаются лишь, когда прочитываются вновь. Бывает, что при чтении человек даёт себе обещание, что это нужно попробовать, но… тут же прочитав следующую статью, о предыдущей забывает. Безусловно, нельзя сказать, что всё прочитанное не оставляет следа. Информация может накапливаться, а потом, как писалось выше, человек может начать действовать. Само действие не требует много времени, много времени уходит на сборы перед действием. Отваги не хватает, мысли затягивают, не дают сконцентрироваться на действии. Это говорит о том, что энергия рассеивается, человеку нужно восстановить энергетическую целостность.
Первый шаг во многих делах самый трудный не в плане трудностей, а в плане решимости. Решимость рождается в результате готовности к переменам, к изменению хоть в чём-то. Выполнив определённое действие хоть единожды, человек получает опыт.
Бывает после первого шага уже не хочется делать второй. Человек думает: «Попробовал и хватит, уже будет, что вспомнить и о чём рассказать».
Так посетив одно или несколько занятий по йоге, человек может сказать: «Я практиковал йогу» и это будет правда, так как это опыт этого человека. Поэтому к словам нужно относиться внимательно, как к своим, так и к чужим и не делать скоропалительных выводов по поводу услышанного, так как опыт у всех людей свой, индивидуальный, и отличается от других. Человек, который приобрёл опыт, может это же повторить только так, как понял. Человек, который постоянно выполняет определённое действие уже в различных условиях, приобретает навык. Навык – это бессознательный способ действия в определённой ситуации, выработанный на основе опыта. Умение – это уже мастерство, это способность находить максимально правильные решения при выполнении действий в различных условиях при любых обстоятельствах.
На основе умения формируются новые знания.
Источник: 4ernigiv.info
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