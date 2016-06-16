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В Чернигове стартует дополнительный набор в полицию

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 21:15
  • Просмотров: 25

Хочешь изменить страну к лучшему, в совершенстве овладеть полицейский профессию, чувствуешь, что работать ради безопасности людей - твое призвание, - тогда прими участие в отборе на замещение вакантных должностей в подразделения полиции Черниговщины.
16 января, в городе Чернигове стартует дополнительный набор в полицию. Подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно найти на официальном сайте ГУНП в Черниговской области www.cn.npu.gov.uaшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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