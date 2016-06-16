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В Чернигове оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провело лыжные соревнования с участием команд от военных частей Черниговского гарнизона и участников АТО.
Мероприятие было проведено при поддержке органов местной власти и Черниговской областной организации физкультурно-спортивного общества "Украина".
Всего в мероприятии приняли участие 8 команд в состав которых были включены и женщины. По условиям соревнования участники преодолевали лыжную трассу в расстояние 2400м для мужчин и 1200м для женщин. Борьба шла как по командную так и за личное первенство.
По результатам соревнований
1 место заняла команда от управления оперативного командования "Север"
2 место команда от исследовательского научно - изобретательского центра
3 место команда от 5-го полка связи.
Во время награждения победителей соревнований, заместитель командующего войсками оперативного командования "Север" по работе с личным составом полковник Виталий Покотило поблагодарил всех участников за активную жизненную позицию и поддержку физической формы и здорового образа жизни.
Также он отметил, что спортивные мероприятия между военными частями, в оперативном командовании продолжатся и будут проходить с привлечением семей военнослужащих.
Стоит отметить, что накануне Нового года в оперативном командовании "Север" уже происходили родственные соревнования между семьями военнослужащих и участников АТО.
Между участниками АТО и военными состоялись лыжные соревнования
- Вчера, 21:21
- Просмотров: 18
В Чернигове оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провело лыжные соревнования с участием команд от военных частей Черниговского гарнизона и участников АТО.
Мероприятие было проведено при поддержке органов местной власти и Черниговской областной организации физкультурно-спортивного общества "Украина".
Всего в мероприятии приняли участие 8 команд в состав которых были включены и женщины. По условиям соревнования участники преодолевали лыжную трассу в расстояние 2400м для мужчин и 1200м для женщин. Борьба шла как по командную так и за личное первенство.
По результатам соревнований
1 место заняла команда от управления оперативного командования "Север"
2 место команда от исследовательского научно - изобретательского центра
3 место команда от 5-го полка связи.
Во время награждения победителей соревнований, заместитель командующего войсками оперативного командования "Север" по работе с личным составом полковник Виталий Покотило поблагодарил всех участников за активную жизненную позицию и поддержку физической формы и здорового образа жизни.
Также он отметил, что спортивные мероприятия между военными частями, в оперативном командовании продолжатся и будут проходить с привлечением семей военнослужащих.
Стоит отметить, что накануне Нового года в оперативном командовании "Север" уже происходили родственные соревнования между семьями военнослужащих и участников АТО.
Источник: Виталий Кириллов пресс-служба ОК "Север"
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