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Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 7,1 тыс. человек и 1,2 тыс. транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано увеличение пассажирского и транспортного потоков на 16% и 25% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 4 человека, из которых один незаконный мигрант.
К административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине привлечено 2 человека, на которую наложен штраф 1700 гривен.
Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко
Оперативная сводка от пограничников
- Вчера, 21:23
- Просмотров: 16
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 7,1 тыс. человек и 1,2 тыс. транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано увеличение пассажирского и транспортного потоков на 16% и 25% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 4 человека, из которых один незаконный мигрант.
К административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине привлечено 2 человека, на которую наложен штраф 1700 гривен.
Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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