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Вчера вечером на выезд из Украины через международный автомобильный пункт пропуска «Гремяч» по маршруту «Киев - Москва» направлялся рейсовый автобус «Мерседес».
По прохождению всех погранично-таможенных формальностей автобус должен был выехать из пункта пропуска, но вследствие повреждения системы охлаждения двигателя водитель не смог сдвинуть его с места.
Учитывая ночное понижение температуры старший пограничных нарядов в пункте пропуска принял решение о проведении мероприятий по обогреву и недопущения переохлаждения пассажиров рейсового автобуса. В салон автобуса из служебных помещений протянули временную линию электропитания к которой подключили электрические обогреватели.
Все время, которое было необходимо для прибытия резервного автобуса из Чернигова, а это почти 5 часов, пассажиров угощали горячими чаем и кофе.
Далеко за полночь пассажиров пересадили в новый автобус и они отправились по маршруту.
Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко
На границе пассажиров сломанного автобуса обогревали пограничники
- Вчера, 21:26
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Вчера вечером на выезд из Украины через международный автомобильный пункт пропуска «Гремяч» по маршруту «Киев - Москва» направлялся рейсовый автобус «Мерседес».
По прохождению всех погранично-таможенных формальностей автобус должен был выехать из пункта пропуска, но вследствие повреждения системы охлаждения двигателя водитель не смог сдвинуть его с места.
Учитывая ночное понижение температуры старший пограничных нарядов в пункте пропуска принял решение о проведении мероприятий по обогреву и недопущения переохлаждения пассажиров рейсового автобуса. В салон автобуса из служебных помещений протянули временную линию электропитания к которой подключили электрические обогреватели.
Все время, которое было необходимо для прибытия резервного автобуса из Чернигова, а это почти 5 часов, пассажиров угощали горячими чаем и кофе.
Далеко за полночь пассажиров пересадили в новый автобус и они отправились по маршруту.
Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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