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28 января 2017 в 11.00 в Управлении СБ Украины в Черниговской области (Чернигов, ул. Шевченко, 28) состоится встреча с будущими абитуриентами высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины - Национальной академии Службы безопасности Украины в г. Киеве и Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого "в г. Харькове.
Приглашаются выпускники средних общеобразовательных учебных заведений и учебных заведений I и II уровней аккредитации.
Телефоны для справок: 655-422, 655-428.
Управление Службы безопасности Украины в Черниговской области приглашает на день открытых дверей выпускников
- Вчера, 21:30
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28 января 2017 в 11.00 в Управлении СБ Украины в Черниговской области (Чернигов, ул. Шевченко, 28) состоится встреча с будущими абитуриентами высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины - Национальной академии Службы безопасности Украины в г. Киеве и Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого "в г. Харькове.
Приглашаются выпускники средних общеобразовательных учебных заведений и учебных заведений I и II уровней аккредитации.
Телефоны для справок: 655-422, 655-428.
Источник: Пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области
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