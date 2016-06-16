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В парке им. Богдана Хмельницкого установили новые скамейки (фото)
- Вчера, 21:35
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Источник: 4ernigiv.info
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