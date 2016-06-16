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Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заместителю Ольги Хонич (видео)

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 21:41
  • Просмотров: 19

Сексизм или нет? Что Атрошенко сказал Хонич? И почему правозащитники недовольны. Сюжет ТК Дитинец
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Источник: 4ernigiv.info

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