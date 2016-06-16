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С целью оптимизации троллейбусной сети города Чернигова, в качестве эксперимента, с 30 января 2017 будут внесены изменения в схемы троллейбусного маршрута общего пользования № 5 «Подусовка - Химволокно», а именно сокращенное до пр. Победы с последующим путем прохождения г. / г Подусовка - ул. Гагарина - ул. Репкинская - ул. Любечская - ул. И. Мазепы - пр. Мира - пр. Победы - пр. Мира и далее по маршруту.
Такое изменение приведет к уменьшению интервала движения троллейбусов с 23 минут до 12-ти, что положительно скажется на качестве обслуживания жителей Подусовки.
По информации управления транспорта и связи городского совета
Изменения в работе троллейбусного маршрута №5
- Вчера, 21:43
- Просмотров: 21
С целью оптимизации троллейбусной сети города Чернигова, в качестве эксперимента, с 30 января 2017 будут внесены изменения в схемы троллейбусного маршрута общего пользования № 5 «Подусовка - Химволокно», а именно сокращенное до пр. Победы с последующим путем прохождения г. / г Подусовка - ул. Гагарина - ул. Репкинская - ул. Любечская - ул. И. Мазепы - пр. Мира - пр. Победы - пр. Мира и далее по маршруту.
Такое изменение приведет к уменьшению интервала движения троллейбусов с 23 минут до 12-ти, что положительно скажется на качестве обслуживания жителей Подусовки.
По информации управления транспорта и связи городского совета
Источник: 4ernigiv.info
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