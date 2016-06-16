﻿﻿ Изменения в работе троллейбусного маршрута №5 » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Изменения в работе троллейбусного маршрута №5
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Изменения в работе троллейбусного маршрута №5

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 21:43
  • Просмотров: 21
Изменения в работе троллейбусного маршрута №5
С целью оптимизации троллейбусной сети города Чернигова, в качестве эксперимента, с 30 января 2017 будут внесены изменения в схемы троллейбусного маршрута общего пользования № 5 «Подусовка - Химволокно», а именно сокращенное до пр. Победы с последующим путем прохождения г. / г Подусовка - ул. Гагарина - ул. Репкинская - ул. Любечская - ул. И. Мазепы - пр. Мира - пр. Победы - пр. Мира и далее по маршруту.

Такое изменение приведет к уменьшению интервала движения троллейбусов с 23 минут до 12-ти, что положительно скажется на качестве обслуживания жителей Подусовки.

По информации управления транспорта и связи городского советашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Изменение в движении черниговских маршруток состоится с 14 января

10 января, изменения в схемах движения автобусных маршрутов города, анонсируемые ранее, так и не

Внимание! Изменения в сети автобусных маршрутов города

Управление транспорта и связи городского совета сообщает, что 10 января 2017 вступает в силу

С 17 октября троллейбусный маршрут № 10 будет продлен до остановки «Северян ...

В Чернигове с 17 октября 2016 будут внесены изменения в схемы троллейбусного маршрута общего

Изменения в маршруте № 17

С 20 октября 2015 автобусы маршрута № 17 меняют схему движения. Об этом сообщает управление

В поминальные дни в Чернигове движение транспорта продлено до кладбища «Яце ...

Во исполнение распоряжения мэра Чернигова Александра Соколова по организации проведения в

Новые троллейбусы в Чернигове купят в кредит. Потратят 180 миллионов

Обновить парк Черниговского троллейбусного управления городские власти рассчитывают за кредитные
﻿
Видео
Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме... В Чернигове стартует дополнительный набор в полицию За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео) Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети