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Патрульная полиция Чернигова обращается к вам с просьбой соблюдать действующее законодательство в сфере безопасности дорожного движения. Позаботьтесь о личной безопасности и безопасности своих пассажиров.
1. Перед поездкой проверьте исправность своего транспортного средства.
2. Ремни безопасности обязательны для использования как для вас, так и ваших пассажиров.
3. Дети-пассажиры до 12 лет должны сидеть в специальном автокресле.
4. Во время движения не спешите, придерживайтесь скоростного режима.
5. Перед выполнением любого маневра учитывайте дорожную обстановку, убедитесь в безопасности своих действий.
6. Пользоваться мобильным телефоном водителям во время движения категорически запрещено.
7. Всегда соблюдайте безопасную дистанцию.
8. Соблюдайте правила проезда перекрестков и железнодорожных переездов.
9. Обратите внимание на то, что пешеходы иногда могут появиться на проезжей части довольно неожиданно, поэтому вы всегда должны быть готовы к их появлению.
10. И запомните самое главное: пьяный за рулем - это потенциальный преступник
Не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих!
Уважаемые водители! Патрульная полиция предостерегает
- Сегодня, 08:41
- Просмотров: 31
Патрульная полиция Чернигова обращается к вам с просьбой соблюдать действующее законодательство в сфере безопасности дорожного движения. Позаботьтесь о личной безопасности и безопасности своих пассажиров.
1. Перед поездкой проверьте исправность своего транспортного средства.
2. Ремни безопасности обязательны для использования как для вас, так и ваших пассажиров.
3. Дети-пассажиры до 12 лет должны сидеть в специальном автокресле.
4. Во время движения не спешите, придерживайтесь скоростного режима.
5. Перед выполнением любого маневра учитывайте дорожную обстановку, убедитесь в безопасности своих действий.
6. Пользоваться мобильным телефоном водителям во время движения категорически запрещено.
7. Всегда соблюдайте безопасную дистанцию.
8. Соблюдайте правила проезда перекрестков и железнодорожных переездов.
9. Обратите внимание на то, что пешеходы иногда могут появиться на проезжей части довольно неожиданно, поэтому вы всегда должны быть готовы к их появлению.
10. И запомните самое главное: пьяный за рулем - это потенциальный преступник
Не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих!
Источник: 4ernigiv.info
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