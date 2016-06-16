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На сессии Черниговского городского совета, которая пройдет сегодня, 26 января, депутаты рассмотрят более двух десятков вопросов, среди которых и развитие велосипедной инфраструктуры в Чернигове.
Предложенная программа развития велосипедного движения и велоинфраструктуры рассчитана на 2017-2020 годы. В случае ее принятия велосипедизация Чернигова обойдется бюджету в 95 миллионов гривен, 20 из которых нужны уже в текущем году.
Авторы программы предложили всем велосипедистам Чернигова приехать утром 26 января к зданию городского совета и тем самым продемонстрировать, что на этом виде транспорта передвигается много горожан.
Начало сессии – в 10.00. Велосипедная акция давления на депутатов начнется с 9.30.
Кроме того, депутатам предложено утвердить ряд других программ, которые касаются развития туризма, деятельности Муниципальной полиции, улучшению состояния жилого фонда и т.д.
Сегодня в Чернигове будут решать судьбу велодорожек
- Сегодня, 09:30
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На сессии Черниговского городского совета, которая пройдет сегодня, 26 января, депутаты рассмотрят более двух десятков вопросов, среди которых и развитие велосипедной инфраструктуры в Чернигове.
Предложенная программа развития велосипедного движения и велоинфраструктуры рассчитана на 2017-2020 годы. В случае ее принятия велосипедизация Чернигова обойдется бюджету в 95 миллионов гривен, 20 из которых нужны уже в текущем году.
Авторы программы предложили всем велосипедистам Чернигова приехать утром 26 января к зданию городского совета и тем самым продемонстрировать, что на этом виде транспорта передвигается много горожан.
Начало сессии – в 10.00. Велосипедная акция давления на депутатов начнется с 9.30.
Кроме того, депутатам предложено утвердить ряд других программ, которые касаются развития туризма, деятельности Муниципальной полиции, улучшению состояния жилого фонда и т.д.
Источник: 4ernigiv.info
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