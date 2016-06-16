Работу праздничного городка в Чернигове продлили

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В Чернигове решили продолжить работу праздничного городка на период проведения зимних и весенних праздников в г. Чернигове до 15 марта текущего года, учитывая предложения общественности города. Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.
Работа объектов торговли на Красной площади продлена до 26 февраля, а городской каток и аттракционы праздничного городка будут работать до 15 марта.
Согласно распоряжению управлению архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета поручено разработать проект плана-схемы размещения объектов торговли на Красной площади города.
Необходимое количество временных конструкций (объектов торговли), которые будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям до 26 февраля (включительно), обеспечит коммунальное предприятие «Парковка и рынок» городского совета.
Субъекты хозяйствования, которые намерены осуществлять розничную торговлю сувенирной продукцией собственного производства, кондитерскими изделиями, продукцией общественного питания, в том числе пивом и слабоалкогольными напитками (включая глинтвейн) будут привлекаться к реализации программы работы праздничного городка на договорных началах.
Они также обязаны будут содержать торговые объекты, осветительные приборы внешнего оформления, а также территорию праздничного городка в надлежащем состоянии.
КП «Парковка и рынок», «Черниговводоканал», «Горсвет» и Черниговские городские электрические сети ответственные за монтаж (демонтаж) шести временных конструкций и электрооборудования для их подключения к электрическим сетям на Красной площади.
Также соответствующие службы города будут обеспечивать установление до 15 марта временного ограждения и подключения аттракционов праздничного городка, городского катка и звуковой аппаратуры к источникам электрического тока.
В распоряжении также указано, что на время проведения мероприятий будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта и обслуживающего транспорта организаторов и участников мероприятий.
Управления патрульной полиции в г. Чернигове Департамента патрульной полиции примет меры по организации безопасности дорожного движения и обеспечения общественной безопасности и порядка на территории праздничного города.
В связи с перекрытием движения транспортных средств через Красную площадь на период действия праздничного городка будут внесены временные изменения в схемы городских автобусных маршрутов.
Работу праздничного городка в Чернигове продлили
- Сегодня, 10:00
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В Чернигове решили продолжить работу праздничного городка на период проведения зимних и весенних праздников в г. Чернигове до 15 марта текущего года, учитывая предложения общественности города. Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.
Работа объектов торговли на Красной площади продлена до 26 февраля, а городской каток и аттракционы праздничного городка будут работать до 15 марта.
Согласно распоряжению управлению архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета поручено разработать проект плана-схемы размещения объектов торговли на Красной площади города.
Необходимое количество временных конструкций (объектов торговли), которые будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям до 26 февраля (включительно), обеспечит коммунальное предприятие «Парковка и рынок» городского совета.
Субъекты хозяйствования, которые намерены осуществлять розничную торговлю сувенирной продукцией собственного производства, кондитерскими изделиями, продукцией общественного питания, в том числе пивом и слабоалкогольными напитками (включая глинтвейн) будут привлекаться к реализации программы работы праздничного городка на договорных началах.
Они также обязаны будут содержать торговые объекты, осветительные приборы внешнего оформления, а также территорию праздничного городка в надлежащем состоянии.
КП «Парковка и рынок», «Черниговводоканал», «Горсвет» и Черниговские городские электрические сети ответственные за монтаж (демонтаж) шести временных конструкций и электрооборудования для их подключения к электрическим сетям на Красной площади.
Также соответствующие службы города будут обеспечивать установление до 15 марта временного ограждения и подключения аттракционов праздничного городка, городского катка и звуковой аппаратуры к источникам электрического тока.
В распоряжении также указано, что на время проведения мероприятий будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта и обслуживающего транспорта организаторов и участников мероприятий.
Управления патрульной полиции в г. Чернигове Департамента патрульной полиции примет меры по организации безопасности дорожного движения и обеспечения общественной безопасности и порядка на территории праздничного города.
В связи с перекрытием движения транспортных средств через Красную площадь на период действия праздничного городка будут внесены временные изменения в схемы городских автобусных маршрутов.
Источник: 4ernigiv.info
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