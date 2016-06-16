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Бывший начальник сектора кадров Черниговского отдела полиции Владимир Цыган, которого в сентябре 2016 уволили за вождение автомобиля в нетрезвом, восстановился в должности по решению суда. Об этом изданию svoboda.fm рассказал начальник главного управления Нацполиции в области Эдуард Алехин.
- Ситуация такова, что человек восстановлен по решению суда. Я сделал то, что смог сделать: уволил сразу. Человек был зафиксирован пьяным за рулем, и у меня не было других вариантов, - сказал он.
Цыган сейчас работает инспектором в подразделении полиции охраны Черниговщины. Эдуард Алехин не знает, на какой точно должности он служит, но точно не на руководящей.
- Я вынужден подчиняться решению суда, но о восстановлении его на той должности, на которой он был, и речи быть не может. У меня есть минимальные механизмы влияния на ситуацию - и я это делаю », - сказал он.
Напомним, ранее стало известно о восстановлении в должности командира стационарного поста «Копти» Юрия Павелко, который попался на получении взятки.
Черниговский полицейский, попавшийся пьяным за рулем, восстановился в рядах првоохранителей
- Сегодня, 10:30
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Бывший начальник сектора кадров Черниговского отдела полиции Владимир Цыган, которого в сентябре 2016 уволили за вождение автомобиля в нетрезвом, восстановился в должности по решению суда. Об этом изданию svoboda.fm рассказал начальник главного управления Нацполиции в области Эдуард Алехин.
- Ситуация такова, что человек восстановлен по решению суда. Я сделал то, что смог сделать: уволил сразу. Человек был зафиксирован пьяным за рулем, и у меня не было других вариантов, - сказал он.
Цыган сейчас работает инспектором в подразделении полиции охраны Черниговщины. Эдуард Алехин не знает, на какой точно должности он служит, но точно не на руководящей.
- Я вынужден подчиняться решению суда, но о восстановлении его на той должности, на которой он был, и речи быть не может. У меня есть минимальные механизмы влияния на ситуацию - и я это делаю », - сказал он.
Напомним, ранее стало известно о восстановлении в должности командира стационарного поста «Копти» Юрия Павелко, который попался на получении взятки.
Источник: svoboda.fm
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