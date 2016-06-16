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По состоянию на 20 января количество зарегистрированных лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании составило почти 28 тысяч, а это - около 14% выпускников школ этого года в Украине. Об этом, со ссылкой на данные региональных центров оценивания качества образования, сообщает пресс-служба УЦОКО.
В Центре отмечают, что наивысшие показатели регистрации желающих принять участие в пробном тестировании зафиксированы в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Наиболее популярным пробным тестом среди выпускников, естественно, является тестирование по украинскому языку и литературе.
Также популярностью у нынешних абитуриентов пользуются тесты по математике, истории Украины и английскому языку.
Напомним, что регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится до 31 января.
Стоимость одного пробного тестирования по одному тестовому предмету в 2017 году составляет 129 грн.
Черниговцы не спешат регистрироваться на пробное тестирование
- Сегодня, 11:00
- Просмотров: 26
По состоянию на 20 января количество зарегистрированных лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании составило почти 28 тысяч, а это - около 14% выпускников школ этого года в Украине. Об этом, со ссылкой на данные региональных центров оценивания качества образования, сообщает пресс-служба УЦОКО.
В Центре отмечают, что наивысшие показатели регистрации желающих принять участие в пробном тестировании зафиксированы в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Наиболее популярным пробным тестом среди выпускников, естественно, является тестирование по украинскому языку и литературе.
Также популярностью у нынешних абитуриентов пользуются тесты по математике, истории Украины и английскому языку.
Напомним, что регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится до 31 января.
Стоимость одного пробного тестирования по одному тестовому предмету в 2017 году составляет 129 грн.
Источник: ru.osvita.ua
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