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Детский сад №3, который был создан в сентябре 2013 года, хотят закрыть.
Соответствующий проект решения будет выноситься на сессию Черниговского городского совета, которая пройдет 26 января.
Детсад расположен по адресу улица Музыкальная, 9.
Как отмечается в пояснительной записке, свое функционирование в 2013 году детский сад так и не начал.
По мощности, он был рассчитан на 6 разновозрастных групп детей дошкольного возраста и соответственно на 120 детей.
В микрорайоне, где располагается детский сад №3, согласно пояснительной записке, функционируют еще два дошкольных учебных заведения №26 и №14.
Они, по словам разработчиков проекта, удовлетворяют потребности жителей микрорайона.
Кроме того, еще одной причиной для закрытия детского сада отмечается, что согласно Генерального плана застройки, в ближайшее время развитие микрорайона Шерстянки не предвидится, а потому и дополнительные места в детских садах не нужны.
Напомним, что еще год назад начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура отмечал:
«На восстановление этого садика надо очень много денег, поэтому в ближайшее время он не откроется».
В Чернигове хотят закрыть детсад
- Сегодня, 11:30
- Просмотров: 24
Детский сад №3, который был создан в сентябре 2013 года, хотят закрыть.
Соответствующий проект решения будет выноситься на сессию Черниговского городского совета, которая пройдет 26 января.
Детсад расположен по адресу улица Музыкальная, 9.
Как отмечается в пояснительной записке, свое функционирование в 2013 году детский сад так и не начал.
По мощности, он был рассчитан на 6 разновозрастных групп детей дошкольного возраста и соответственно на 120 детей.
В микрорайоне, где располагается детский сад №3, согласно пояснительной записке, функционируют еще два дошкольных учебных заведения №26 и №14.
Они, по словам разработчиков проекта, удовлетворяют потребности жителей микрорайона.
Кроме того, еще одной причиной для закрытия детского сада отмечается, что согласно Генерального плана застройки, в ближайшее время развитие микрорайона Шерстянки не предвидится, а потому и дополнительные места в детских садах не нужны.
Напомним, что еще год назад начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура отмечал:
«На восстановление этого садика надо очень много денег, поэтому в ближайшее время он не откроется».
Источник: рik.cn.ua
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