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В Чернигове хотят закрыть детсад

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 11:30
  • Просмотров: 24
В Чернигове хотят закрыть детсад

Детский сад №3, который был создан в сентябре 2013 года, хотят закрыть.

Соответствующий проект решения будет выноситься на сессию Черниговского городского совета, которая пройдет 26 января.

Детсад расположен по адресу улица Музыкальная, 9.

Как отмечается в пояснительной записке, свое функционирование в 2013 году детский сад так и не начал.

По мощности, он был рассчитан на 6 разновозрастных групп детей дошкольного возраста и соответственно на 120 детей.

В микрорайоне, где располагается детский сад №3, согласно пояснительной записке, функционируют еще два дошкольных учебных заведения №26 и №14.

Они, по словам разработчиков проекта, удовлетворяют потребности жителей микрорайона.

Кроме того, еще одной причиной для закрытия детского сада отмечается, что согласно Генерального плана застройки, в ближайшее время развитие микрорайона Шерстянки не предвидится, а потому и дополнительные места в детских садах не нужны.

Напомним, что еще год назад начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура отмечал:

«На восстановление этого садика надо очень много денег, поэтому в ближайшее время он не откроется».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: рik.cn.ua

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