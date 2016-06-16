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242 тысячи гривен на ремонт остановок общественного транспорта в Чернигове получила ООО «Укртехмаш». Об этом говорится на сервисе электронных закупок Prozorro, пишет svoboda.fm.
Договор между подрядчиком и управлением ЖКХ Чернигова был заключен 29 декабря 2016. В соглашении не прописано, какое количество остановок будет отремонтировано на эту сумму.
ООО «УкрТехМаш» входит в группу компаний «МАГР» экс-депутата Черниговского горсовета 6 созыва Сергея Масленникова. В прошлой каденции он входил в депутатскую группу «Родной город», влияние на которую имел тогда еще нардеп Владислав Атрошенко. Также Масленников был координатором благотворительного фонда «Полесский оберег», который возглавлял Атрошенко.
Летом 2016 эта же компания вне Prozorro получила 2,6 миллиона гривен на ремонт детских площадок по соответствующей городской программе. Фирма Масленникова изготавливала детские площадки и для тогда еще кандидата на должность городского головы Владислава Атрошенко.
Черниговские остановки будет ремонтировать фирма соратника Атрошенко
- Сегодня, 12:00
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242 тысячи гривен на ремонт остановок общественного транспорта в Чернигове получила ООО «Укртехмаш». Об этом говорится на сервисе электронных закупок Prozorro, пишет svoboda.fm.
Договор между подрядчиком и управлением ЖКХ Чернигова был заключен 29 декабря 2016. В соглашении не прописано, какое количество остановок будет отремонтировано на эту сумму.
ООО «УкрТехМаш» входит в группу компаний «МАГР» экс-депутата Черниговского горсовета 6 созыва Сергея Масленникова. В прошлой каденции он входил в депутатскую группу «Родной город», влияние на которую имел тогда еще нардеп Владислав Атрошенко. Также Масленников был координатором благотворительного фонда «Полесский оберег», который возглавлял Атрошенко.
Летом 2016 эта же компания вне Prozorro получила 2,6 миллиона гривен на ремонт детских площадок по соответствующей городской программе. Фирма Масленникова изготавливала детские площадки и для тогда еще кандидата на должность городского головы Владислава Атрошенко.
Источник: svoboda.fm.
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