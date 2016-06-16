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Одним из направлений обеспечения социальной защиты населения является предоставление адресной безналичной помощи на содержание жилья и оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает ГУ статистики в Черниговской области.
В 2016 году за такой помощью обратились более 70% домохозяйств области (319,4 тысяч). Две трети из них проживали в городских поселениях. Отделами субсидий удовлетворено 100,9% обращений (с учетом назначений по обращениям предыдущего года).
В декабре 2016 года субсидии получали 245,1 тысяч семей, или каждый второй в области. Средний ее размер, назначенный на одно домохозяйство, составил 1455 грн. Это в 1,6 раза больше, чем в декабре 2015 года.
Кроме того, в 2016 году 48,2 тысячам домохозяйств назначены субсидии на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в 1,6 раза больше, чем в 2015 году. Две трети из них – домохозяйства из одного человека. Средний размер субсидии такого вида, предназначенной одному домохозяйству в декабре, составлял 1629 грн (в декабре 2015 года – 1431 грн).
На Черниговщине каждая вторая семья получает субсидию
- Вчера, 15:00
- Просмотров: 30
Одним из направлений обеспечения социальной защиты населения является предоставление адресной безналичной помощи на содержание жилья и оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает ГУ статистики в Черниговской области.
В 2016 году за такой помощью обратились более 70% домохозяйств области (319,4 тысяч). Две трети из них проживали в городских поселениях. Отделами субсидий удовлетворено 100,9% обращений (с учетом назначений по обращениям предыдущего года).
В декабре 2016 года субсидии получали 245,1 тысяч семей, или каждый второй в области. Средний ее размер, назначенный на одно домохозяйство, составил 1455 грн. Это в 1,6 раза больше, чем в декабре 2015 года.
Кроме того, в 2016 году 48,2 тысячам домохозяйств назначены субсидии на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в 1,6 раза больше, чем в 2015 году. Две трети из них – домохозяйства из одного человека. Средний размер субсидии такого вида, предназначенной одному домохозяйству в декабре, составлял 1629 грн (в декабре 2015 года – 1431 грн).
Источник: 0462.ua
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