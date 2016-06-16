Черниговский городской совет утвердил обращение к Ассоциации городов Украины

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Черниговский городской совет направил обращение о возмещении льгот и субсидий предприятиям жилищно-коммунальной сферы. Обращение направлено в Ассоциацию городов Украины как авторитетной организации, которая может инициировать перед Правительством Украины по несвоевременности возмещения льгот и субсидий предприятиям жилищно-коммунальной сферы, является актуальной проблемой для города.
Особенно ощутимо это для городских коммунальных предприятий, которые обеспечивают город и жителей предоставлением жизненно важных услуг. Так, по состоянию на 20.01.2017 задолженность по финансированию льгот и субсидий составила 65 млн грн, что вдвое превышает объемы месячных начислений предприятий за предоставленные услуги. Об этом говорится в обращении.
Из-за дефицита оборотных средств предприятия могут закупать материалы, топливо, своевременно выполнять текущие ремонты, рассчитываться с работниками и подрядными организациями и платить налоги. В частности, коммунальное предприятие «Черниговводоканал» городского совета лишается возможности рассчитываться по кредитным обязательствам перед Международным банком реконструкции и развития.
Для нормального функционирования коммунальной сферы города депутаты Черниговского городского совета считают необходимым инициировать перед Правительством Украины решения следующих вопросов:
- Принятие необходимых мер для своевременного выделения финансирования льгот и субсидий и предоставления возможности коммунальным предприятиям качественно и своевременно оказывать услуги жителям городов;
- Расширение направлений использования льгот и субсидий, в том числе на компенсацию налогов и покрытия задолженности коммунальных предприятий перед государственным бюджетом по займам, предоставленным международными финансовыми институтами на внедрение проекта «Развитие городской инфраструктуры»;
- Внесение изменений в Государственный бюджет Украины на текущий год по возможности перечисления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах для покрытия задолженности коммунальных предприятий перед государственным бюджетом по займам, предоставленным международными финансовыми учреждениями на внедрение проекта «Развитие городской инфраструктуры».
Кроме того, среди затронутых вопросов депутаты признали целесообразным поставить перед Правительством страны ходатайство ускорить зачисление разницы в тарифах коммунальным предприятиям местных общин.
Черниговский городской совет утвердил обращение к Ассоциации городов Украины
- Вчера, 12:27
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Черниговский городской совет направил обращение о возмещении льгот и субсидий предприятиям жилищно-коммунальной сферы. Обращение направлено в Ассоциацию городов Украины как авторитетной организации, которая может инициировать перед Правительством Украины по несвоевременности возмещения льгот и субсидий предприятиям жилищно-коммунальной сферы, является актуальной проблемой для города.
Особенно ощутимо это для городских коммунальных предприятий, которые обеспечивают город и жителей предоставлением жизненно важных услуг. Так, по состоянию на 20.01.2017 задолженность по финансированию льгот и субсидий составила 65 млн грн, что вдвое превышает объемы месячных начислений предприятий за предоставленные услуги. Об этом говорится в обращении.
Из-за дефицита оборотных средств предприятия могут закупать материалы, топливо, своевременно выполнять текущие ремонты, рассчитываться с работниками и подрядными организациями и платить налоги. В частности, коммунальное предприятие «Черниговводоканал» городского совета лишается возможности рассчитываться по кредитным обязательствам перед Международным банком реконструкции и развития.
Для нормального функционирования коммунальной сферы города депутаты Черниговского городского совета считают необходимым инициировать перед Правительством Украины решения следующих вопросов:
- Принятие необходимых мер для своевременного выделения финансирования льгот и субсидий и предоставления возможности коммунальным предприятиям качественно и своевременно оказывать услуги жителям городов;
- Расширение направлений использования льгот и субсидий, в том числе на компенсацию налогов и покрытия задолженности коммунальных предприятий перед государственным бюджетом по займам, предоставленным международными финансовыми институтами на внедрение проекта «Развитие городской инфраструктуры»;
- Внесение изменений в Государственный бюджет Украины на текущий год по возможности перечисления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах для покрытия задолженности коммунальных предприятий перед государственным бюджетом по займам, предоставленным международными финансовыми учреждениями на внедрение проекта «Развитие городской инфраструктуры».
Кроме того, среди затронутых вопросов депутаты признали целесообразным поставить перед Правительством страны ходатайство ускорить зачисление разницы в тарифах коммунальным предприятиям местных общин.
Источник: Пресс-служба Черниговского городского совета
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