Оплата больничных осуществляется вовремя

Более 2600000 гривен направлено на оплату листков нетрудоспособности в связи с болезнью и 1,2 миллиона на выплаты по беременности и родам.Все предприятия, учреждения, организации и физические лица-предприниматели получают финансирование от Фонда в полном объеме и в течение 3-5 дней от подачи заявлений-расчетов, несмотря на предусмотренные законодательством 10 дней.Так, по состоянию на 27 января 2017 проведено финансирование пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и на погребение по заявлениям-расчетах представленных в 23 января 2017 (включительно)