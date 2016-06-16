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Оплата больничных осуществляется вовремя

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 13:30
  • Просмотров: 34
Оплата больничных осуществляется вовремя
Черниговская городская исполнительная дирекция областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности сообщает, что с начала 2017 года на выплату материального обеспечения работающим гражданам города Чернигова перечислено более 3,8 миллиона гривен.
Более 2600000 гривен направлено на оплату листков нетрудоспособности в связи с болезнью и 1,2 миллиона на выплаты по беременности и родам.
Все предприятия, учреждения, организации и физические лица-предприниматели получают финансирование от Фонда в полном объеме и в течение 3-5 дней от подачи заявлений-расчетов, несмотря на предусмотренные законодательством 10 дней.
Так, по состоянию на 27 января 2017 проведено финансирование пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и на погребение по заявлениям-расчетах представленных в 23 января 2017 (включительно)

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Источник: Черниговская городская исполнительная дирекция областного отделения Фонда социального страхования по временной потере работоспособности

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