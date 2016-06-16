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На Черниговщине пограничники задержали молдаванина, который занимался мошенничеством в Румынии

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 14:00
  • Просмотров: 29
На Черниговщине пограничники задержали молдаванина, который занимался мошенничеством в Румынии
Вчера в международном пункте пропуска «Гремяч» пограничники Черниговского отряда задержали гражданина Молдовы.
Во время проверки пограничным нарядом документов у 28-летнего молдаванина, который ехал из России, произошло срабатывание базы данных Интерпола.
В ходе дальнейшей проверки установлено, что этого гражданина ищут правоохранители Румынии за совершение преступления, предусмотренного статьей 262 Уголовного Кодекса, а именно за мошенничество.
Обнаруженного нарушителя передано сотрудникам Национальной полиции в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Прес-служба ДПСУ Тихонов О

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