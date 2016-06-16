4ернігів.інфо » Стрічка новин » На Черниговщине пограничники задержали молдаванина, который занимался мошенничеством в Румынии
Вчера в международном пункте пропуска «Гремяч» пограничники Черниговского отряда задержали гражданина Молдовы.
Во время проверки пограничным нарядом документов у 28-летнего молдаванина, который ехал из России, произошло срабатывание базы данных Интерпола.
В ходе дальнейшей проверки установлено, что этого гражданина ищут правоохранители Румынии за совершение преступления, предусмотренного статьей 262 Уголовного Кодекса, а именно за мошенничество.
Обнаруженного нарушителя передано сотрудникам Национальной полиции в Черниговской области.
На Черниговщине пограничники задержали молдаванина, который занимался мошенничеством в Румынии
- Вчера, 14:00
- Просмотров: 29
Вчера в международном пункте пропуска «Гремяч» пограничники Черниговского отряда задержали гражданина Молдовы.
Во время проверки пограничным нарядом документов у 28-летнего молдаванина, который ехал из России, произошло срабатывание базы данных Интерпола.
В ходе дальнейшей проверки установлено, что этого гражданина ищут правоохранители Румынии за совершение преступления, предусмотренного статьей 262 Уголовного Кодекса, а именно за мошенничество.
Обнаруженного нарушителя передано сотрудникам Национальной полиции в Черниговской области.
Источник: Прес-служба ДПСУ Тихонов О
Рекомендуем похожее:
На черниговской границе задержали очередного международного преступника из ...
Вчера, 5 января, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при
Пограничники не пропустили через границу правонарушителей из Молдовы, Турци ...
Вчера на Черниговщине в пункте пропуска «Сеньковка» во время выезда из Украины автомобиля
На границе задержали гражданку Молдовы, которая подозревается в торговле лю ...
Гражданка Молдовы задержали прошедшие сутки в пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничники
На границе задержаны молдавского преступника
Вчера вечером, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Гремяч», при
На Черниговщине пограничники обнаружили украденный внедорожник «BMW», котор ...
Ценный внедорожник «BMW X6», который находился в розыске обнаружили вчера в международном пункте
На черниговской границе задержали итальянского преступника
Разыскиваемого в Италии преступника задержали накануне черниговские пограничники на пункте
Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме... В Чернигове стартует дополнительный набор в полицию За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео)
Добавить комментарий!