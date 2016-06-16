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Оперативная сводка от пограничников

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 14:34
  • Просмотров: 32
Оперативная сводка от пограничников
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 5,9 тыс. человек и 1,3 тыс. транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано увеличение пассажиропотока на 20%.
Через государственную границу не пропущено 6 человек, из которых 3 граждан России и один незаконный мигрант.
К административной ответственности за нарушение пограничного режима привлечено 2 человека, на которую наложен штраф 119 гривен


Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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