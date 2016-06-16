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Претти пристально служит на границе

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 15:39
  • Просмотров: 28
Претти пристально служит на границе
Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Славутич», в ходе оформления и досмотра на выезд из Украины легкового автомобиля «Фольксваген-Пассат», которым управлял 30-летний гражданин Украины, состоялось срабатывания служебной собаки Претти.
Во время осмотра личных вещей гражданина, в сумке-барсетке обнаружено вещество растительного происхождения, предварительно каннабиса, весом около 3 граммов.
О факте обнаружения уголовного преступления по признакам статей 305 и 309 Уголовного Кодекса Украины проинформировано сотрудников Черниговской областной прокуратуры и Управления СБУ в Черниговской области.
Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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