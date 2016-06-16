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В Чернигове проходит заседание всеукраинской Ассоциации финансистов
- Вчера, 16:00
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В Чернигове в рамках проекта «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине» (ПУЛЬС), который реализует Ассоциация городов Украины при поддержке USAID, проходит заседание ассоциации финансистов. В течение двух дней они будут обсуждать вопросы местных финансов, бюджетной децентрализации и бюджетных новаций 2017 года.
Участие в заседании приняли Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко, начальник финансового управления Черниговского городского совета Елена Лысенко, руководители финансовых управлений и департаментов областных центров по всей Украине, представители парламентского Комитета по вопросам бюджета и представители АГУ.
Целью данного проекта является создание благоприятной среды для внедрения децентрализационных реформы в Украине, укрепление местного самоуправления, углубление демократических процессов развития территориальных общин и стабильности государства.
Открывая заседание, Черниговский городской председатель сказал, что финансисты - это фундамент местного самоуправления. Также он отметил, что есть определенные проблемные вопросы в каждом городе, требующие решения на государственном уровне.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета
Одним из таких вопросов является то, что все министерства, силовые структуры и их структурные подразделения не закладывают в бюджет средств на аренду помещений и аренду земельных участков. При этом арендуют коммунальные помещения и платят 1 гривну за имущество, которое городские власти должны за свой счет восстанавливать и поддерживать.
На заседании запланировано представление законодательной карты области и обсуждение актуальных проблемных вопросов местных бюджетов.
Городской голова пожелал всем участникам плодотворной работы и приятного пребывания в Чернигове.
Участие в заседании приняли Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко, начальник финансового управления Черниговского городского совета Елена Лысенко, руководители финансовых управлений и департаментов областных центров по всей Украине, представители парламентского Комитета по вопросам бюджета и представители АГУ.
Целью данного проекта является создание благоприятной среды для внедрения децентрализационных реформы в Украине, укрепление местного самоуправления, углубление демократических процессов развития территориальных общин и стабильности государства.
Открывая заседание, Черниговский городской председатель сказал, что финансисты - это фундамент местного самоуправления. Также он отметил, что есть определенные проблемные вопросы в каждом городе, требующие решения на государственном уровне.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета
Одним из таких вопросов является то, что все министерства, силовые структуры и их структурные подразделения не закладывают в бюджет средств на аренду помещений и аренду земельных участков. При этом арендуют коммунальные помещения и платят 1 гривну за имущество, которое городские власти должны за свой счет восстанавливать и поддерживать.
На заседании запланировано представление законодательной карты области и обсуждение актуальных проблемных вопросов местных бюджетов.
Городской голова пожелал всем участникам плодотворной работы и приятного пребывания в Чернигове.
Источник: 4ernigiv.info
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