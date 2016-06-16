﻿﻿ В Чернигове проходит заседание всеукраинской Ассоциации финансистов » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове проходит заседание всеукраинской Ассоциации финансистов
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове проходит заседание всеукраинской Ассоциации финансистов

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 16:00
  • Просмотров: 28
В Чернигове проходит заседание всеукраинской Ассоциации финансистов В Чернигове в рамках проекта «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине» (ПУЛЬС), который реализует Ассоциация городов Украины при поддержке USAID, проходит заседание ассоциации финансистов. В течение двух дней они будут обсуждать вопросы местных финансов, бюджетной децентрализации и бюджетных новаций 2017 года.

Участие в заседании приняли Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко, начальник финансового управления Черниговского городского совета Елена Лысенко, руководители финансовых управлений и департаментов областных центров по всей Украине, представители парламентского Комитета по вопросам бюджета и представители АГУ.

Целью данного проекта является создание благоприятной среды для внедрения децентрализационных реформы в Украине, укрепление местного самоуправления, углубление демократических процессов развития территориальных общин и стабильности государства.

Открывая заседание, Черниговский городской председатель сказал, что финансисты - это фундамент местного самоуправления. Также он отметил, что есть определенные проблемные вопросы в каждом городе, требующие решения на государственном уровне.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета

Одним из таких вопросов является то, что все министерства, силовые структуры и их структурные подразделения не закладывают в бюджет средств на аренду помещений и аренду земельных участков. При этом арендуют коммунальные помещения и платят 1 гривну за имущество, которое городские власти должны за свой счет восстанавливать и поддерживать.

На заседании запланировано представление законодательной карты области и обсуждение актуальных проблемных вопросов местных бюджетов.

Городской голова пожелал всем участникам плодотворной работы и приятного пребывания в Чернигове.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Черниговский городской совет утвердил обращение к Ассоциации городов Украин ...

Черниговский городской совет направил обращение о возмещении льгот и субсидий предприятиям

Депутатов Черниговского городского совета и общественность приглашают к дис ...

10 ноября в 14:00 в городе Чернигов по адресу ул. Шевченко, 46, офис 18 (Общественный пресс-центр

Председатели районных советов Чернигова обнародуют размеры своих заработков

Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко публично поднял вопрос о заработных плат

В Прилуках состоялось заседание Черниговского регионального отделения Ассоц ...

В городе Прилуки состоялось заседание Черниговского регионального отделения Ассоциации городов

В Черниговском городском совете будут стажироваться студенты

Победители конкурса, который проводится в Чернигове в рамках проекта «Студенты для органов

В Чернигове хотят перенять опыт Латвии в проведении административно-террито ...

11 декабря секретарь Черниговского городского совета Владислав Повар принял участие в совместном
﻿
Видео
Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме... В Чернигове стартует дополнительный набор в полицию За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети